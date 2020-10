El Ministerio de Deportes, en el radar de la Legislatura provincial

"Quiero reconocer los equipos de trabajo del diputado provincial Leandro Busatto, el grupo legislativo que el conduce en todo su desarrollo político, para el estudio, análisis, seguimiento e implementación de un proyecto de ley vinculado a la creación de un Ministerio de Deportes. Porque un proyecto de ley requiere un seguimiento fundado en necesidades, en este caso establecer derechos hacia el deporte" señaló el profesor Guillermo Serra a UNO Santa Fe.

image.png El profesor Guillermo Serra trabaja en el equipo del diputado Busatto para plasmar en una ley el ministerio de Deportes de la provincia de Santa Fe.

El reconocido profesor de educación física, oriundo de la ciudad de Gálvez, pero actualmente radicado en la capital provincial manifestó que "La cuestión deportiva no es únicamente el evento y no trascienden más. Sino que es una cuestión cultural que dura por mucho tiempo. La provincia de Santa Fe ha sido y será la gestora de los grandes deportistas de nuestro país. Tenemos ejemplos de sobre desde un Mundial de Fútbol con la mayoría de sus jugadores fueron santafesinos, el mejor jugador de fútbol de la actualidad es santafesino, ni hablar de jugadores de básquet como Chapu Nocioni, en Las Leonas Luciana Aymar, dos nadadores en la Liga Mundial como Sebastián y Grassi, y como eso miles de casos".

"Más allá de los logros y los méritos de estos destacados deportistas, hay un universo más grande que es lo que nosotros intentamos plasmar con este proyecto de ley. El tema es la iniciación, el desarrollo, el mediano y el alto rendimiento. También la cuestión social que tiene que ver con lo comunitario, para la tercera edad, el deporte especial para aquellas que requieren asistencia particular. Desde este proyecto buscamos abarcar un universo muy grande sin perder la cultura deportiva", destacó el excoordinador del área de educación física del ministerio de Educación provincial en el segundo mandato del gobernador Jorge Obeid.

image.png El objetivo del ministerio del Deporte es tener una planificación sobre las políticas públicas en la materia.

Apreciaciones sobre un interesante proyecto

Esta idea surgió hace unos años, y sobre esto Serra explicó que "tuve la oportunidad de ser coordinador de educación física de la provincia de Santa Fe, en la gestión del ingeniero Jorge Obeid. Ahí pudimos ver de cerca desde el ministerio de Educación, que los juegos intercolegiales, la provincia tenía una dirección provincial de educación física dependiente del ministerio de Promoción Comunitaria, y luego con el gobierno socialista pasó a ser secretaría de deportes".

Serra agregó que "si te digo que el último presupuesto fueron 235 millones de pesos para hacer todo lo que te mencioné es muy poca cosa. Un ministerio va a abrir en igualdad de condiciones que otro, como por ejemplo de Educación, porque trabajamos dentro de la escuela, y lo que hablamos de promoción comunitaria, es porque tenemos que abordar a todos. Y si lo hacemos con la cuestión salud, deberá estar involucrado dicho ministerio, por lo que hay diferentes patas que interactúan".

image.png El diputado provincial Leandro Busatto es el autor del proyecto de creación del ministerio de Deportes de la provincia de Santa Fe.

A cerca de lo que están proponiendo con la creación del ministerio de Deportes es "un gran debate santafesino, proponiendo genere una masa crítica, porque no es una cuestión de caprichos, o de buena o malas intenciones, sino que es una cuestión de criterios. En la actualidad se encuentra en análisis semanal en las comisiones de la Cámara de Diputados. Por estos días está en la comisión de promoción comunitaria, después se iría a asuntos constitucionales y la última sería la de presupuesto. Nosotros necesitamos que verdaderamente apoyen esta ley. Porque entendemos que todo el mundo está inmerso en una política deportiva, y falta la decisión de ver que tan importante es para un país o una provincia el deporte. No es solamente cuando el deportista adquiere relevancia por un resultado, sino que es todo un proceso. No busco el resultado, busco la detección, la atención y la iniciación".

"Esta ley propone, con lo que es la educación física, queremos hacer que la natación sea obligatoria, a pesar de que hay una ley desde el año 76. La idea es que sea obligatorio aprender a nadar desde los 4 años, y queremos proponer una hora más de educación física en las escuelas. Si logramos activar estos asuntos, vamos a hablar de algo distinto y que será muy importante" manifestó Serra a UNO Santa Fe.

image.png Serra es actualmente profesor del Instituto Superior de Educación Física, pero funcionario en el ministerio de Educación en el gobierno de Obeid.

El integrante del grupo de trabajo del diputado Busatto comentó que "Tiene que haber una política de estado en donde vos pongas un proyecto, pongas el lugar, y pongas en funcionamiento un programa que en el tiempo sea plasmable. Esta idea del ministerio nos va a dar un tiempo para desarrollar el programa. El diputado Busatto le está dando la intencionalidad, y nosotros que formamos parte de su equipo de trabajo, ya hemos tenido reuniones con más de 80 asociaciones y federaciones, a las cuales les cayó el beneplácito la idea de establecer un ministerio para ellos mismos proponer sus ideas".

También resaltó Guillermo Serra que "hubo reuniones con 105 deportistas, entre los cuales había de las actividades más populares y conocidas, hasta las más nuevas. Todo es mundo nos dio el apoyo, ahora vendrán las reuniones con profesores de educación física, entrenadores y técnicos deportivos, para que sepan de que se trata. La ley del ministerio de Deportes está en debate, está plasmada y escrita, pero sobre todo en debate para que cada uno pueda opinar y nosotros recibir ese punto de vista".