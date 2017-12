El Monterrey de Mohamed se coronó campeón de la Copa México

El entrenador argentino Antonio "Turco" Mohamed se coronó campeón de la Copa México con su equipo, el Monterrey, que le ganó anoche al Pachuca por 1-0.





La final se jugó en el estadio BBVA de Guadalupe y el único gol lo señaló el colombiano Avilés Hurtado.







En los "Rayados" de Monterrey jugaron los argentinos Rogelio Funes Mori (ex River), José María Basanta (ex Estudiantes de la Plata y Olimpo de Bahía Blanca), Juan Pablo Carrizo (ex River) y Leonel Vangioni (ex Newell's Old Boys y River).





En Pachuca, que viene de clasificarse tercero en el Mundial de Clubes que se jugó en Emiratos Árabes, jugó Franco Jara (ex Arsenal, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo) como titular y fue suplente Germán Cano (ex Chacarita y Lanús).











El "Turco" Mohamed sucedió a otro DT argentino campeón de la Copa México, Matías Almeyda, quien se coronó a mediados de año con las Chivas de Guadalajara.