El Mudo Vézquez hizo gritar a Sevilla

El argentino Franco Vázquez (ex Belgrano) marcó uno de los goles con los que Sevilla venció hoy a Espanyol de Barcelona 3-0, como visitante, en partido por la 20ma. fecha de Liga española.



El cotejo se jugó en el RCDE Stadium del Espanyol y Vázquez abrió el marcador a los 15 minutos, luego convirtieron para el equipo que dirige el italiano Vincenzo Montella: Pablo Saravia a los 34 y Luis Muriel a los 90.



En Sevilla jugaron además como titulares Ever Banega (ex Boca), Gabriel Mercado (ex Racing y River) y Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata).



Sevilla está sexto con 29 unidades, muy lejos del puntero Barcelona, mientras que Espanyol, que el pasado jueves se dio el lujo de ganarle al equipo de Lionel Messi por 1 a 0 por los cuartos de final de la Copa del Rey, reúne 24 y se posiciona 14to.

Hoy también jugarán por la Liga Atlético Madrid -Girona (12.15 de Argentina ), Villarreal-Levante (14.30) y Las Palmas-Valencia (16.45).



El puntero Barcelona suma 51 unidades, Atlético de Madrid le sigue con 42, Valencia 40, Real Madrid y Sevilla (un cotejo más) 32 y Villarreal 31.