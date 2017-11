"El Mundial es la última chance de esta generación"

"Si Argentina no se clasificaba al Mundial iba a haber un montón de consecuencias, no sólo para el seleccionado sino para el fútbol argentino. Hubiese significado un cambio de ciclo, de generación. Muchos de los jugadores que estamos ya hace rato en la Selección hubiésemos dado un paso al costado. No solo los jugadores sino también no sé que hubiese pasado con el cuerpo técnico. Estaríamos hablando de un nuevo ciclo con otros jugadores y pensando no en junio de 2018 sino recién en la Copa América 2019", sentenció sobre lo ocurrido en el último tiempo.









Para luego agregar "Quedar afuera hubiese traído consecuencias graves por lo que representa Argentina para el fútbol y por los jugadores que tiene. Hubiese sido un palazo para nosotros, en nuestras carrera, y el fin de muchas cosas. En los últimos partidos (de Eliminatorias) veíamos que nos estábamos quedando afuera del Mundial y no iba a haber otras posibilidad porque para algunos Qatar (sede del Mundial 2022) queda lejísimo y para otros, como en mi caso, imposible... Era la última chance que teníamos y clasificarnos significó una liberación".





En cuanto al sorteo del Mundial y los posibles rivales indicó: "Lo primero que uno pretende es que sea medianamente accesible, que no tenga rivales que a priori te generen incomodidades, aunque los partidos hay que jugarlos y puede pasar cualquier cosa. Si pudiera elegir no me gustaría cruzarme con España. Es una selección que por su manera de jugar es muy incómoda, sobre todo para nosotros porque trata de mantener el protagonismo, que tiene mucho la pelota y que es muy difícil sacársela por los jugadores que tienen".





Por último habló sobre fu futuro personal "Mi objetivo es ser feliz. En Barcelona no juego con la continuidad de antes pero sigo jugando y compitiendo en un equipo donde cada partido que juego es porque me lo gano pero está claro que uno quiere jugar más. Con esto tampoco quiero decir que tengo que jugar más porque los titulares son dos jugadores de primerísimo nivel y no hay mucho más que hacer ahí. No sé qué pasará, estoy todo el tiempo analizando mi situación. En principio no tengo pensado volver a Argentina, al menos en el corto plazo.









Un emblemático jugador del seleccionado argentino como lo es Javier Mascherano dialogó este martes con TyC Sports y habló de todos los temas del presente y también se encargó de mirar el futuro y poner quizás como una fecha límite el Mundial de Rusia para varios futbolistas teniendo en cuenta la edad de muchos.