El nadador Gabriel Morelli sigue entrenando en Unión

El nadador Tatengue Gabriel Morelli, ganador de la medalla de Bronce en los Panamericanos en Lima del año pasado, volvió a los entrenamientos a la ciudad de Santa Fe, luego de haberlo podido hacer en la piscina del Club Atlético Provincial de Rosario. En el sur provincial logró trabajar con el casildense Federico Grabich, y tras la pertinente habilitación lo pudo hacer en la pileta del Club Atlético Unión, lo cual lo puso muy contento, ya que allí se trabaja en equipo, bajo las órdenes del profesor Adrián Tur y Diego Garbarino.

El año pasado, el nadador nacido en la ciudad de San Justo, consiguió una marca récord tras establecer 28.29 en el Campeonato Argentino desarrollado en Parque Roca, superando el antiguo récord del marplatense Miguelena. En su especialidad, que es el estilo pecho, forma parte de la selección Argentina de natación, y se ha destacado en los últimos tiempos por las buenas marcas que consiguió en los 100 y 200 metros.

292020 f2 natacion gabriel morelli nota en cau.jpg El talentoso deportista empujando hacia adelante para cumplir los próximos objetivos. UNO Santa Fe

"En la actualidad el tema de la cuarentena la estoy pasando bastante bien, ya que estoy en mi rutina normal, con la salvedad de que todo es muy protocolar, la nueva normalidad es todo en base a la higiene, al cuidarse uno, y al prójimo. Yo ya me siento muy cómodo entrenando, por ahí extrañando un poco a la familia porque no nos vemos constantemente ya que ellos están en otra ciudad. Pero bueno tratando de llevar el día a día con la mejor cara, y esperando que se vuelva a proyectar alguna competencia" comenzó señalando Gabriel Morelli a UNO Santa Fe.

El talentoso nadador nacido en la ciudad de San Justo remarcó que " estoy trabajando con el profesor Adrián Tur, ahora empezamos a aumentar la cantidad de metros, es decir el volumen. Al principio cuando comenzamos a entrenar era como la adaptación, un poco ver cómo eran las sensaciones, y a partir de ahí ver cómo íbamos a entrenar. Ahora ya estamos en otra etapa de entrenamientos, sin un objetivo a corto plazo, pero con la meta final que van a ser los clasificatorios para los Juegos Olímpicos que se realizarán el año que viene".

- ¿Como fue la vuelta a los entrenamientos en Provincial ?

-Al principio los días previos era quiero volver, quiero volver, ya llegando a esos días, decía ya estamos para volver. Cuando se dio la noticia que podíamos volver a entrenar empecé viendo como arrancamos los entrenamientos. Era ver si tenía ganas de pasar estos procesos, de si tenía ganas de empezar a entrenar, de encontrar mi mejor versión. Los primeros días fue amigarme con el agua nuevamente, porque el feeling con el agua se pierde rápido. Fueron pasando los días, nos cambió la cara, con algo bien positivo, con el inicio la repercusión fue satisfactoria desde el punto de vista de la cabeza.

292020 f3 natacion gabriel morelli nota en cau.JPG Morelli trabaja en doble turno bajos las órdenes del profesor Adrián Tur. UNO Santa Fe

- ¿Como los recibieron en Provincial de Rosario?

-Sinceramente nos recibieron de la mejor manera. Tanto la dirigencia como el personal de la secretaría de deportes de Santa Fe, que se acercaron a recibirnos, con un pequeño acto, y la pileta del club en óptimas condiciones. Yo estaba con Fede Grabich, y su entrenadora, porque Adrián no podía estar allá, básicamente porque es una persona de riesgo. Pero me sentí cómodo, porque tanto Mónica como Adrián son mis entrenadores en la selección nacional. Entonces ya tenemos conocimientos, y nos llevamos muy bien.

- ¿Como era el formato de trabajo que tenían?

-En mi caso yo entrenaba lo que Adrián Tur me indicaba. También quiero señalar que Diego Garbarino, que es el otro entrenador en Unión me pudo acompañar un par de días, y estar allá conmigo, y lo valoro mucho. Fue muy bueno porque teníamos la pileta a disposición nuestra. En todo el país, no había natatorios y nadadores de la selección entrenando. La primera provincia que se activó fue Santa Fe, y eso es algo para recalcar. Si bien fuimos bajo el Proba, la natación y las piletas funcionó todo muy bien, y pudimos aprovecharlo muy bien. En mi caso le gané un mes y medio de entrenamiento. Con Fede vivíamos juntos, y era del departamento al natatorio, del gimnasio al club, y del natatorio al departamento, siendo una verdadera burbuja. Es decir que fue siempre una misma rutina, y con la pileta a disposición.

292020 f4 natacion gabriel morelli nota en cau.jpg Gabi sigue entrenando para volver a competir cuando la especialidad así lo requiera. UNO Santa Fe

- ¿Te sirvió esa preparación en Rosario?

-Claro que sí, porque yo le pude ganar dos meses al confinamiento, a la vuelta a los entrenamientos. Se nota en el grupo, ya que en el equipo seremos unos veinte, y dentro de eso están los más chicos, que se incorporaron hace poco cuando arrancó la pileta en Unión. Luego, unos cuatro que pudieron ir a entrenar a San Jerónimo Norte, y después yo que venía con dos meses de agua, y se nota la diferencia. Se dio porque desde el Enard, la Nación y la Secretaría de Deportes, vieron que eran los que más chances tenían de llegar a los Juegos. Entonces pusieron la prioridad en eso.

- ¿Como pasaste esos meses que estuviste parado?

-En mi caso estaba en Colombia preparándome para competir el Sudamericano. Cuando llegué, a los cuatro días se dictaminó la cuarentena. Entonces fue un golpe duro. Porque preparamos todo, estuvimos en la altura entrenando, había vuelto con mi mejor versión física y psicológica, estaba para competir, y de golpe vimos que se paró todo fue complicado. Encima al principio pensamos que eran quince días, pero después ya nos dimos cuenta que iba para largo. Creo que el deportista de alto rendimiento, y más en natación, es racional en ese momento. Fueron un par de días que la pasas mal, pero sos muy racional para pasar ese momento amargo. Esto fue un obstáculo. Me falta competir, y sentirme fuerte, volví mejor de lo que estaba.

292020 f5 natacion gabriel morelli nota en cau.JPG Resistencia, persistencia y nunca desistir son los lemas del nadador Gabriel Morelli. UNO Santa Fe

- ¿Qué tipo de competencia crees que se pueda hacer en lo que queda del año?

-En lo que queda del año, creo que no vamos a tener competencias, porque veo muy jodido como está la situación en nuestro país. Lo que yo creo es que en el país no vamos a poder tener competencias. La situación está empeorando, y después para el año que viene estarán los selectivos para los Juegos Olímpicos, que esperemos que sean varios. No solamente yo estoy ahí de lograr la marca, sino también hay cuatro o cinco chicos. Mi idea es que la preparación esa que hicimos en el verano, la volvamos a hacer. Es algo que me sirve, y me hace bien. Concentrar allá significa que la cabeza está enfocada todo el tiempo en el entrenamiento. Es del hotel al club, del club al gimnasio, y del gimnasio al hotel. Entonces la concentración es muy buena, no hay distracciones y por eso quiero hacerla nuevamente".