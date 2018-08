"El objetivo es ganar el partido con GER"

Se viene lo mejor. El próximo fin de semana se pondrá en marcha la segunda fase del XIX° Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las Uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Son siete partidos, en el cual no hay mucho espacio para los pasos en falsos, pero el CRAI cuenta con un plantel muy rico en calidad de jugadores y logrará sortear la justa que se la avecina.





En el último entrenamiento llevado a cabo en el Club Nacional, en el extremo sur de nuestra capital, Ovación entrevistó al doctor Federico Fernández, quien junto a Alejandro Capobianco tienen a su cargo la conducción técnica del plantel Gitano.





En primer lugar la consulta estuvo enfocada en que balance hizo de lo que fue la etapa inicial del interuniones, y destacó que "Tuvimos una primera etapa bastante irregular, nos hicimos muy fuertes de local, pero de visitante no pudimos hacer pie. Creo que es una deuda pendiente la regularidad. No logramos encontrar el equipo por muchas circunstancias, y lesiones que padecimos". Agregó que "esa irregularidad también conspiró para no tener el juego que nosotros deseamos".





"Rescato el habernos hecho fuertes en nuestra casa, fuimos un equipo dificil, y ganamos casi todos los partidos. En cuanto a los puntos que nos dejaron dudas fue el tema de la irregularidad. Creo que nos debemos enfocar en mejorar eso, no hay chances de volver a cometerlo en la zona Campeonato, ya que hay que ganar todos los partidos, y tenemos que cambiar el chip en ese sentido", explicó Pica, sobre los puntos positivos y los que hay que corregir para lo que viene.





En cuanto a si lo sorprendió algún equipo, le tiró flores a su clásico rival, al señalar que "de la primera etapa me sorprendió Santa Fe Rugby, creo que se puso el traje de candidato, porque no lo esperaba. Está haciendo un juego vistoso, y realmente quiero felicitar al cuerpo de entrenadores porque ha podido dar vuelta la historia de una manera sorprendente".





En cuando a como está CRAI para la segunda fase, el ex head coach del seleccionado mayor de la USR, comentó que "Estamos bien, trabajando a destajo para llegar de la mejor manera el sábado, y tranquilos porque sabemos que el secreto nuestro es ser lo más humilde posible como para ir viendo cada partido y resolviendolo de la mejor manera para nosotros".





Consideró que "tenemos que volver a ser el equipo que en algún momento fuimos, recuperar la mística que en parte de este campeonato logramos llevar adelante, igualmente tenemos mucha fe en los jugadores, en el esfuerzo que están haciendo, y deseamos que el futuro sea auspicioso".





Ante la consulta de para que está CRAI en está segunda etapa del interuniones, el ex capitán Gitano, fue claro al sostener que "La verdad es que analizamos Gimnasia, porque es el primer rival que tenemos. Contra GER es la final del mundo, lo tenemos que tomar así, con el cuchillo entre los dientes. Es una final y hay que ganarla. Después del sábado veremos para que estamos, pero por lo pronto hacer un buen partido el fin de semana es el objetivo".





Finalmente, se refirió a la convocatoria a integrar el plantel de Los Pumas del rafaelino Mayco Vivas, a quien el doctor Fernández, por haberlo tenido en los diferentes seleccionados de la USR, sobre lo que expresó que "le mandé un mensaje felicitándolo, es un orgullo muy grande, porque para los que lo entrenamos y lo conocemos desde juveniles en los seleccionados nos pone muy contento. Fue una sorpresa, no podía creer, me alegró mucho, las condiciones las tiene, pero le llegó muy rápido. Le dije que los disfrute, puede ser largo ó corto, y sabe que dependerá de él. Ya se ha ganado un lugar elite en el rugby argentino, y haberlo entrenado es un gran orgullo".