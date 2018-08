"El objetivo es ir partido a partido"

Santa Fe Rugby se apresta a afrontar la segunda fase del Torneo Regional del Litoral . Tuvo una buena primera etapa con triunfos más que interesantes, y una evolución en el juego que sin lugar a dudas sorprendió a propios y extraños.





Cuenta con un plantel muy interesante, con un pack que ha mezclado jugadores con experiencia y algunos nuevos valores que han sabido adaptarse rápidamente, y una línea de backs que son producto del trabajo que se viene haciendo desde hace un tiempo en divisiones inferiores.





El plantel superior de la entidad de Sauce Viejo tiene como entrenadores a Raúl De Biaggio, José Codoni y Diego Colli, justamente con este último Ovación dialogó para conocer el presente de los tricolores, como observó el desarrollo de la primera fase y lo que viene en el interuniones litoraleño.





Ante la consulta de como está el equipo para la Zona Campeonato, el Gringo Colli señaló: "Estamos bien y recuperando los jugadores lesionados, medianamente la idea es continuar con lo que veníamos haciendo, creo que hasta ahora nos ha dado resultado, y preparar la cabeza para estas siete finales que nos toca jugar ahora para ver si podemos clasificar y estar entre los cuatro mejores".





10818 f2 gringo.JPG







"Ahora arranca todo de cero, lo único que no se vuelve es el tema de la tarjetas, pero bueno, a mi criterio han quedado dentro de esta segunda instancia los ocho mejores equipos del torneo. Así que va a ser durísimo, todos los fines de semana vamos a tener partidos complicados, tanto de local como de visitante", señaló el ex jugador del Amatori Parma, el Gran Parma y el Piacenza de Italia





El rival del sábado en el kick off de la segunda etapa será el mismo al que le ganaron en la última fecha de la primera fase, sobre lo cual consideró que "El último partido con Universitario de Rosario fue bastante duro, sobre todo a nivel físico, nosotros igual ya nos olvidamos de ese triunfo, trabajamos en base a ese partido para este que viene ahora. Así que estamos enfocados en seguir haciendo lo que llevamos adelante en la primera etapa, reforzar y corregir los pequeños errores".





Fue muy claro al expresar: "La clave hoy está en buscar jugar ochenta minutos, si te dormís diez, podés arriesgar el resultado que lograste, entonces estamos tratando de entrenar al mismo ritmo y cantidad de tiempo que lo que dura un partido, entonces eso nos ha traído buenos resultados. En esta instancia no hay rivales accesibles, siempre digo que ningún partido se gana ó se pierde antes de jugarlo".





Más consideraciones

A la hora del balance sobre lo realizado en la primera etapa del Regional, el ex tercera línea y referente ineludible de Santa Fe Rugby, comentó: "La primera etapa del torneo para nosotros fue muy buena, es una lástima que no pudimos terminar de insertar jugadores juveniles en el plantel superior, ya que el número que teníamos ahí era muy bueno. Como la competencia no es muy buena, tomamos el compromiso en coordinación con los coaches de inferiores de empezar a mixar promesas ó chicos condiciones".





Y destacó: "Fue un fase muy complicada, muy dura, que por ejemplo nos ha dejado lesionados, como es el caso de Valentín Fernández, pero nosotros levantamos mucho nuestro nivel, levantamos la cabeza y logramos jugar al rugby como nosotros pretendíamos, que era lo mental y lo físico".





En cuanto al objetivo que se propusieron para la Zona Campeonato, Diego Colli sostuvo: "Tenemos claro que la cuestión es ir partido a partido, trabajando mucho, y viendo como podemos seguir jugando al rugby. Para mí el resultado es una consecuencia, y no un objetivo. Uno gana si juega bien, podés por ahí triunfar jugando mal, pero no se mantiene en el tiempo. La idea es seguir jugando de esta forma, sobre todo que nosotros nos divertimos desde afuera y los chicos desde adentro".





Mientras que luego, sostuvo: "Apostamos a seguir puliendo algunos detalles en los que tenemos que mejorar, y obviamente jugar al máximo de nuestro nivel físico, técnico, táctico y estratégico. Para poder lograr el objetivo de acceder a los play off para luego acceder a semifinal y final".





La última consulta estuvo en conocer su opinión sobre la convocatoria del rafaelino Mayco Vivas a Los Pumas , a quien conoce por haberlo entrenado en los seleccionados juveniles y en el mayor de la USR, sobre lo cual señaló: "Cuando entrenamos juveniles lo llamamos a Mayco y físicamente era un jugador súper interesante. Obviamente uno levanta el nivel cuando juega con los mejores, ha mejorado muchísimo, ha evolucionado en el aspecto físico y en técnico".





Para cerrar, consideró: "Tiene un futuro enorme, para mi es un orgullo grande haberlo entrenado en su etapa inicial de jugador, y le deseo lo mejor. Se lo merece, porque se fue a Plaza, y también gracias a su físico juega en un puesto que es el paragolpe del auto. Entonces tener un buen pilar derecho, con mucha agilidad, juega con la pelota, y es un plus extra".