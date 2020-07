Carlos Delfino volverá a jugar de manera oficial en VL Pesaro, uno de los elencos que milita en la serie A1 de Italia. Después del acuerdo, este martes fue presentado ante gran cantidad de medios y dio sus impresiones de este nuevo desafío, además de dejar en claro que luchará por disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Respecto a esto, enfatizó: “El objetivo es jugar mis quintos Juegos Olímpicos. Ya he hablado con el entrenador Jasmin Repesa sobre el proyecto que tenemos que afrontar y espero estar a la altura”.

Y más adelante, acotó. “Soy muy optimista y estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión. No puedo esperar para ir al gimnasio a entrenar. Me gustan los desafíos y todavía me siento competitivo”.

https://twitter.com/VLPesaro/status/1282999030944010245 ️@cabezadelfino: "Sono orgoglioso di aver scelto la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare!" ⚪️

https://t.co/VKcEIxT6FP #PhLucaToni pic.twitter.com/iZP35RtrOV — VL Pesaro Basket (@VLPesaro) July 14, 2020

En otro tramo de la charla, el exjugador de Unión apuntó que “ya me siento cien por ciento jugador del VL Pesaro. Para mí es un nuevo gran desafío, pero estoy muy feliz de estar aquí. Es un club histórico del campeonato italiano y en Pesaro hay una gran pasión por el básquet”.

Asimismo, no dudó en afirmar que “puedo ayudar al equipo desde mi lugar. No hago nada excelente sobre la cancha, sino muchas cosas útiles y ojalá que tengamos todos una buena temporada.”