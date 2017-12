"El objetivo principal es poder llegar"

El galvense Aquiles Balaudo será uno de los protagonistas de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe- Coronda . La competencia Más Linda del Mundo, se desarrollará el domingo 4 de febrero de 2018.





El deportista de Ceci de Gálvez forma parte de la nueva generación de nadadores que vienen pidiendo pista en el Circuito Mundial de las Aguas Abiertas, del cual es uno de los grandes referentes a pesar de su juventud.





En 2017 afrontó duras competencias, salió séptimo en la Santa Fe-Coronda desarrollada en febrero próximo pasado, y luego, cumplió buenas performances en Canadá, en Macedonia, y en la tradicional Capri Nápoles.





"La verdad que después de una lesión que tuve en este 2017, lo cual me llevó un tiempito recuperarlo, pero ahora ya hace dos meses que estoy nadando, y eso muy bueno", expresó el nadador santafesino.





281217 f2 aquiles.jpg.jpg







En relación a las expectativas para la Santa Fe-Coronda 2018, explicó que "se me viene encima la fecha de la competencia por eso le estoy dando a full a los entrenamientos. Tuvimos que ajustar el esquema de trabajo, hubo que readaptar el plan que habíamos armado en septiembre, pero creo que se va a llegar bien y sin problemas".





En cuanto al objetivo para el 4 de febrero, destacó que "como siempre, en toda Santa Fe-Coronda el primer objetivo es llegar, poder completar el trayecto, y creo que es lo más conciente que uno se puede plantear antes de largar una competencia de esta envergadura".





"El ejemplo más claro es el del año pasado, que nos sorprendió el río con las condiciones, y todas las tácticas que uno se plantea en la semana previa ó el día anterior a la carrera, hay que cambiarlo por las condiciones del clima ", agregó el nadador del departamento San Jerónimo.





También sostuvo que "como segunda meta me gustaría mejorar lo del año pasado, creo que no va a ser fácil, ya que fue un séptimo puesto. No fue malo, pero la idea es estar un poquito más adelante".





281217 f3 aquiles.jpg







"La preparación consiste en nadar mucho tiempo en la pileta, entrenamientos con volúmenes muy altos, y un factor que por ahí no se aprecia y no lo dicen los libros, que es la experiencia", sostuvo en relación a como viene su trabajo para la Río Coronda.





Finalmente, expresó que "creo que uno carrera tras carrera va a aprendiendo muchas cosas, yo todavía estoy en un período donde me queda aprender mucho. Recuerdo en mi primera Santa Fe-Coronda, las sensaciones nuevas para mi cuerpo, ahora estoy cerca de competir en la cuarta, con tres campeonatos mundiales encima, y eso suma muchísimo".