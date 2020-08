El padre de Carlos Tevez, internado por coronavirus

Segundo Tevez, padre adoptivo del delantero de Boca Carlos Tevez, se encuentra internado desde hace ya tres semanas luego de haberse contagiado de coronavirus en un control médico tras la operación en el cuello a la que se sometió en febrero.

Con un cuadro de neumonía, diabetes y Covid-19, el padre adoptivo del Apache se encuentra en terapia intensiva y entubado. Si bien el pronóstico es reservado por ser un paciente de alto riesgo, lo cierto es que habría presentado una mejoría en los últimos días.

Justamente en lo que fue la última Superliga, luego de marcar un gol ante Talleres, Tevez celebró el gol tomándose el cuello, gesto que hacía referencia a Segundo y la operación a la que había sido sometido hacía poco tiempo.

image.png Segundo Tevez, el padre de Carlos Tevez, está internado con coronavirus.

Si bien la historia tomó otra dimensión después de lo que fue la serie "Apache" en Netflix, que narra la vida del futbolista de Boca, lo cierto es que Segundo no es el padre biológico de Carlitos sino quien lo crió, debido a que su madre no estaba en condiciones de hacerlo. "Me crié con Adriana y Segundo, que es mi papá. Mi viejo (biológico) andaba en la joda, pero fui un chico buscado. Dicen que él siempre abrazaba la panza de mi mamá y me hablaba. Saber eso me hizo muy bien", compartió el futbolista en diálogo con Animales Sueltos hace ya un tiempo.