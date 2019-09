El panorama del Torneo del Interior A y B

En el Torneo del Interior B que organiza la Unión Argentina de Rugby, además de los triunfos santafesinos en Uruguay y en El Bolsón, la cuarta fecha arrojó el siguiente panorama.

En la Zona A, Liceo de Mendoza le ganó a Old Christians 53 a 28, y Santa Fe Rugby a Jabalíes 47 a 21. Las posiciones quedaron así: Santa Fe Rugby 16, Old Christians de Uruguay 13, Liceo de Mendoza 12 y Jabalíes 0. La próxima fecha jugarán Santa Fe Rugby con Liceo de Mendoza en Sauce Viejo, y en Montevideo, Old Christians de Uruguay con Jabalíes de El Bolsón.

En la Zona B, Comercial le ganó a Aguará de Formosa 33 a 3, y Palermo Bajo a Los Tordos 38 a 22. Las posiciones quedaron así: Palermo Bajo de Córdoba con 15, Los Tordos RC de Mendoza y Comercial de Mar del Plata 10, Aguará de Formosa 0. La próxima fecha se medirán:Palermo Bajo jugará con Aguará y Comercial con Los Tordos.

En la Zona C, CRAI derrotó a Montevideo Cricket 33 a 5, y La Tablada de Córdoba a Huirapuca por 26 a 9. Las posiciones se encuentran así: La Tablada 18, CRAI 14, Huirapuca 6, Montevideo Cricket 0. La próxima fecha jugarán La Tablada con Montevideo Cricket, y CRAI con Huirapuca.

En la Zona D, CURNE de Resistencia superó a Old Lions 39 a 18, y San Ignacio a Roca RC 49 a 6. La tabla de posiciones quedó así: CURNE 18, San Ignacio 10, Old Lions 5, y Roca Rugby Club 1. La próxima fecha jugarán: CURNE con San Ignacio, y Roca RC con Old Lions.

En el otro estamento

En el Torneo del Interior A, en la Zona 1, Jockey de Córdoba derrotó a Old Resian 41 a 26, y GER cayó con Tucumán Rugby 36 a 7. Las posiciones se encuentran así: Tucumán RC 14, GER 12, Jockey de Córdoba 10 y Old Resian 0. La próxima fecha jugarán Old Resian con GER, y Tucumán RC con Jockey (Cba).

En la Zona 2, Córdoba Athlétic superó a Uni (T) 35 a 31, y Duendes a Los Tarcos en Tucumán 26 a 22. Las posiciones son estas: Duendes 16, Córdoba Athlétic 10, Los Tarcos 6 y Universitario (T) 4. La próxima fecha se medirán: Uni (T) con Los Tarcos y Duendes con Córdoba Athlétic.

En la Zona 3, Natación se impuso a Jockey de Rosario 36 a 33, y Marista a Sociedad Sportiva en Bahía Blanca 37 a 20.La tabla de posiciones quedó así: Natación 18, Marista 15, Jockey (R) 7 y Sociedad Sportiva 0. La próxima fecha se cruzarán: Jockey (R) con Sociedad Sportiva, y Marista con Natación y Gimnasia.

En la Zona 4, Tucumán LT cayó con el duro Urú Curé de Río Cuarto 30 a 26, y en Uruguay, Mar del Plata le ganó a El Trébol de Paysandú por 36 a 26. Las posiciones son estas: Urú Curé 16, Tucumán LT y Mar del Plata 10, y Trébol de Paysandú 1. La próxima jornada jugarán: Urú Curé con Trébol, y Mar del Plata con Tucumán LT.