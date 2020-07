El defensor de Rosario Central, Emanuel Britez, quien la semana pasada organizó junto a unos amigos una movida solidaria para ayudar a personas en situación vulnerable, declaró este jueves en una entrevista colectiva por videoconferencia organizada por el Departamento de Prensa del club que "hay muchos jugadores que están ansiosos por volver a entrenarse; yo los respeto, pero el virus no es joda". Esto en alusión a la pandemia del coronavirus en Argentina.

Brítez añadió que "en lo personal tengo mis padres grandes y una hermana asmática, así que hay que cuidarse". El santafesino, de 28 años, sorprendió con una movida solidaria en la que él mismo recibía los pedidos por sus redes sociales, retiraba las donaciones con su auto y luego las entregaba en comedores escolares, .

"Una amiga y un amigo que viven en Rosario hace rato que hacen campañas para ayudar a los comedores de los barrios porque hay mucha gente que la está pasando mal. Practico a la mañana y tengo la tarde libre y acepté sumarme, pero nunca pensé que la campaña iba a tener esta repercusión. La gente tiene un corazón gigante, me recorrí Rosario de punta a punta y he recibido donaciones hasta de gente de Newell's", reveló Emanuel Britez, actual jugador de Rosario Central.

Emanuel Britez.jpg Emanuel Britez, actualmente en Rosario Central, dejó un firme reflexión respecto a la pandemia del coronavirus Prensa Rosario Central

Consultado sobre si su buena relación con los hinchas canallas por su forma de jugar influyó en la decisión de involucrarse en la campaña solidaria, Emanuel Britez lo negó de plano: "Si no hubiera jugado o me hubiera ido mal, habría hecho lo mismo la campaña porque es algo que hice de corazón. No tiene nada que ver con mi buena relación con los hinchas de Central, pero nunca imaginé esta repercusión".

"Las redes sociales me explotaban, me llamaban y anotaba las direcciones o traían las donaciones a mi casa. Lo mejor fue una chica de un comedor, que fue al que más ayudamos, que después de ir con el barbijo y todas las medidas del protocolo, me llamó a la noche y me preguntó si yo era Britez", prosiguió.

Por último, el defensor indicó que "eso es lo más importante, igual que muchos de ustedes que me llamaron para contarlo. No necesito salir en los medios para dar una mano a la gente que más lo necesita, cuanto menos me conozcan, mejor".