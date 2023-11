El pedido del hincha de Unión que se hizo viral: "Primo, no me dejes solo en Primera"

El nivel de tensión no para de tocar techo, pero también la expectativa y la convicción de aprovechar la última chance. Esa que se generó en Liniers pese a la derrota con Vélez y que se busca aprovechar. Para ello, habrá que demostrarlo en la cancha y habrá 15.000 almas sabaleras alentando y empujando.

Está en el debate si Unión está pendiente del que el rival de toda la vida se vaya al descenso. Los jugadores, como el capitán Claudio Corvalán, admitió que lo mejor sería la continuidad para cuidar el Clásico. Así muchos, como también otros que más sanguíneos, que esperan que pierda la categoría.

El posteo de un hincha de Unión que se hizo viral en torno a Colón.

Pero en las últimas horas se hizo viral una publicación de un hincha de Unión, que envió "fuerzas" a Colón de una manera particular. ¡Mirá!

Primo, no me dejes solo en primera, que los porteños no nos quiten una plaza que nos pertenece. Que sepan que la invencible Santa Fe, no se va a rendir, primo no aflojes, el destino te da una chance más, no la desperdicies.

Las malas dirigencias nos llevaron a esto, no nos olvidemos! Cómo me voy olvidar de aquella fatídica noche en que Dieguito Barisone nos dejo, pintaste en tu cancha la cinta negra.

Porque eso somos, vecinos, folclore , peñas y cargadas de amigo o compañeros de trabajo .

Te necesito a mi lado para poder seguir palpitando la semana previa a un clásico, la ciudad nos necesita arriba , no me aflojes y deja la vida en la final contra el lobo

Rivales siempre , enemigos nunca !

Para todos mis amigos y familiares Sabaleros!