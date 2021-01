El Picante Sicilia quiere pelear por el título argentino

"La verdad que no le puedo quitar mérito a un gran rival como es Arias, es un gran campeón, muy duro, pero pudimos hacer la diferencia a partir de que logré hacerlo caer en el primer round, sacando ventajas, y ahí pude hacer otro planteo de pelea, en todo momento le hice caso a mi rincón, en el cual me remarcaban que siga haciendo las cosas como las venía haciendo" comenzó señalando Alexis Siciliani a UNO Santa Fe.

Picante2.jpg El Picante Sicilia es pupilo del inoxidable José Lino Lemos en Colón y comenzó de buena manera su presencia en el boxeo profesional. UNO Santa Fe

El joven boxeador santafesino remarcó que "me pidieron que no me guarde tanto las manos, y que trate de aguantarlas en lugar de esquivarlas. Es bueno haber comenzado el año de esta manera, porque hacía un año prácticamente que no peleaba. Tuve una lesión de clavícula, estuve cinco meses pegándole a la bolsa solamente con la mano izquierda. Así que para mí este triunfo es merecido y con lo que pasó en la pelea y el sacrificio que hice, se puede decir que la calidad está intacta".

"El dominicano es un rival durísimo, no se si me esperaba más o menos, nosotros planteamos una pelea, nos atuvimos a esa estrategia, que por suerte salió bien. Lo que no me esperé es tirarlo en el primer round, mi técnico me dijo claramente que me fijé que baja las manos, aprovechamos esa situación, y así fue, bajó las manos, entró una ráfaga de golpes y logré engancharlo y tirarlo al piso" describió el Picante Sicilia.

El pupilo de José Lino Lemos detalló que "la verdad que lo del año pasado fue muy complicado, para cualquier deportista como para cualquier boxeador. Cuando arrancó el tema de la pandemia mi mamá me pidió que no salga, y respeté mucho la decisión de ella, es parte de mi equipo, me ayuda mucho en todo lo que puede, está constantemente apoyando, me atiende mucho y no me dejaba salir. Por suerte tenía un pasillo de 50 metros, entonces corría ahí todos los días. En un árbol en el patio colgué una bolsa, y guanteaba en ese lugar".

Picante3.jpg En la última pelea peleó ante Arias lesionado de una rodilla, pero ello no fue impedimento para hacer un buen combate y ganar sin dejar dudas UNO Santa Fe

Agradecido y con objetivos claros

El boxeador profesional de nuestra capital destacó que "debo ser agradecido por todo lo que me ayudaron los chicos de Colón, el laburo de ellos como sparring se los doy todo a ellos el crédito, a Nico Vera, a Rocky, ahora hay otros chicos que nos dieron una mano grande, y considero que si no fuera por ellos no se si todos los días hubiésemos podido guantear. Los chicos son muy buenos, y por eso le estoy muy agradecidos".

Tras las habilitaciones correspondientes llegó la vuelta al gimnasio, y sobre esta cuestión el Alexis Maximiliano Sicilia reconoció que "la vuelta a entrenar fue muy bueno, pero claramente me costó el guanteo, porque acostumbrarme al fogueo me llevó su tiempo, bastante rápido para lo que fue tanto tiempo estar parado, pero sin dudas que sin problemas cuando agarré ritmo. Físicamente no me costó mucho, porque soy un tipo sano, no engordo, ni que anda trasnochando, ni tomo alcohol gracias a Dios. Como soy un boxeador profesional hay cosas que no se pueden hacer y por eso me trato de cuidar, y eso me ayudó a regresar y ponerme en forma rápido".

El boxeador que representa al Club Colón resaltó que "me di cuenta que yo tenía que actuar como un deportista de elite cuando conocí Abra, que es una asociación civil que me ayudaron un montón, y por eso les estoy muy agradecido a Osvaldo y Esteban. Me ayudaron con el tema de la recuperación de mi brazo, psicológicamente, porque tenía afectada mi herramienta de trabajo, y lesionarme es durísimo. Ellos me ayudaron en el aspecto de la cabeza, que es fundamental".

"Ahora estoy viendo si consigo una ayuda para yo poder relajarme un poco más y dedicarme completamente a entrenar, porque me dedico a changuear, a cortar el pasto, por ahí pinto, y estaría bueno dedicarme al ciento por ciento al boxeo. Aspiro a poder pelear por el título argentino, porque podes salir a pelear afuera, y hacer una diferencia. Una pelea de título argentino la están pagando 200.000 pesos, y creo que con eso es una forma de meterme en el gimnasio a entrenar duro y parejo" finalizó señalando el Picante Sicilia.