El piloto Matías Rossi abandonó en Interlagos

El argentino Matías Rossi, con un Toyota Corolla, abandonó este domingo en la segunda carrera del fin de semana del Stock Car Brasilero y tercera fecha del campeonato de la especialidad, que ganó el oriundo de Curitiba, Ricardo Zonta, con Toyota, y se corrió en Interlagos, en San Pablo.

Después del abandono en la carrera del sábado, Rossi (Full Time Sports) logró un muy buen segundo puesto con el Toyota en la clasificación para la competencia de hoy, denominada "Carrera del Millón" y fue escolta del local César Ramos que logró la "pole".

En la largada, al piloto de Del Viso lo presionaron entre Diego Nunes y Zonta, prevaleciendo el ex Fórmula 1, quien se posicionó detrás de Ramos, y en la segunda vuelta Nunes logró superar al argentino, pero perdió el control de su auto y Rossi pudo conservar la tercera posición.

Posteriormente, Rossi sufrió una penalización por haber recibido asistencia en la linea de largada (tuvo problemas con el volante), que lo obligó a cumplir con una pasada por los boxes y lo hizo caer hasta el fondo del pelotón.

2482020 f2 matias rossi abandono en interlagos.jpg Matías Rossi no pudo completar la prueba y abandonó en Interlagos. Prensa Toyota Gazoo Racing

Tras los ingresos a boxes para cumplir con la parada obligatoria, Zonta logró salir antes que Ramos y así se adueñó de la primera posición, con una diferencia de cinco segundos a favor del ex piloto de BAR.

El compañero del argentino en el equipo Full Time Sports, el experimentado Rubens Barrichello, ex Fórmula 1, logró un excelente avance luego de haber partido desde el puesto vigesimosegundo y ascendiendo hasta el quinto. Rossi intentó hacer lo propio desde el fondo e imprimió un importante ritmo hasta ser el más veloz en pista, pero un toque con Pedro Cardozo lo volvió a retrasar.

Zonta se quedó con la victoria en la Carrera del Millón, dándole un nuevo logro a Toyota, segundo para él este año y marcando el cuarto triunfo para un ex Fórmula 1 en cuatro carreras disputadas por el Stock Car en esta temporada.El ex campeón de Turismo Carretera (TC), Súper TC 2000 Y Top Race, Matias Rossi, no llegó a cruzar la meta y cerró un fin de semana muy complicado con un nuevo abandono.La quinta fecha del Stock Car será el 13 de septiembre en el autódromo de Londrina.