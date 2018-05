El plantel de Arsenal dio marcha atrás y jugará ante Racing

El descalabro futbolístico e institucional de Arsenal no tocó fondo con el descenso, sino que amenazó con ser aún mayor. Es que al actual plantel le deben dos meses de salarios y eso, sumado a la intimación de la Superliga por la no presentación de la declaración jurada, podría traer mayores consecuencias.

En primer lugar, los futbolistas del club en los últimos dos días que no fueron a los entrenamientos por la falta de pago y analizan¡ron no jugar mañana ante Racing, por el partido postergado por lluvia de la 25ª fecha, algo que finalmente no ocurrirá.