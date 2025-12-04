El plantel de Gimnasia de La Plata no se entrenó por falta de pago

A días de enfrentar a Estudiantes por las semifinales, el plantel de Gimnasia decidió no entrenar ya que le adeudan cuatro meses de sueldo

A días del clásico ante Estudiantes por la semifinal del Clausura, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata no se entrenó este jueves como medida de fuerza por deudas que mantiene el club con los jugadores y que también se extiende a trabajadores de todas las áreas. El reclamo, que no es nuevo, coincide con la asunción de hoy de Carlos Anacleto como presidente, quien ganó las elecciones a fines de noviembre.

A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional", se lee en el comunicado difundido por los jugadores.

A su vez, también resaltaron que la nueva dirigencia les había prometido "cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo". Ante este panorama, habrá que ver si Anacleto, quien antes de asumir conocía la delicada crisis institucional del club, adelanta el dinero para que los futbolistas vuelvan a entrenarse.

Esta no es la primera vez en el año que los jugadores del Lobo se manifiestan, ya que en noviembre habían realizado dos paros, en semanas consecutivas, cuando el equipo dirigido por Fernando Zaniratto se jugaba la clasificación a los playoffs del torneo, luego de salvarse del descenso.

Ahora, esta medida de fuerza toma más repercusión porque Gimnasia se cruzará con Estudiantes el próximo lunes a las 17 en el Bosque, en busca de avanzar a la final del torneo, en la que se mediría con el ganador de Boca-Racing.