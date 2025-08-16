Uno Santa Fe | Ovación | Platense

El Platense de Kily González buscará su primer triunfo ante San Lorenzo

Platense, que todavía no pudo ganar, y el escolta San Lorenzo chocarán este sábado por la quinta fecha del Torneo Clausura.

16 de agosto 2025 · 08:46hs
El Platense de Kily González buscará su primer triunfo ante San Lorenzo

Platense y San Lorenzo chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por ESPN Premium.

El campeón defensor todavía no pudo ganar en el certamen, mientras que el “Ciclón” llega como escolta del grupo.

Probables formaciones de Platense vs San Lorenzo

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Platense San Lorenzo Clausura
Los Pumas se medirán ante los All Blacks este sábado, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas debutan en el Rugby Championship ante los All Blacks

Sportivo Guadalupe no pierde las esperanzas de consagrarse campeón del Apertura.

Se cierra la penúltima fecha del Apertura Marcos Méndez

