El posible destino de Jorge Sampaoli

Los hechos lo confirman: son las selecciones las que con más atención siguen el futuro de Jorge Sampaoli. El director técnico que rescindió con Argentina luego de la decepcionante actuación en el Mundial de Rusia.

El Zurdo de Casilda se encuentra descansando y sus apariciones públicas tras su salida de Ezeiza poco tuvieron que ver con el fútbol: se lo vio en Chile, cerrando una millonaria operación inmobiliaria, y en Roldán, cerca de Rosario, comprando en una carnicería. Sin embargo, se mantiene a la espera de la oferta que lo devuelva a la actividad y que le ofrezca una "revancha" a la altura de las circunstancias.

La selección de Costa Rica, la de Paraguay, la de Estados Unidos, y dos combinados nacionales del continente africano preguntaron condiciones a su agente. También fue sondeado desde la MLS (Chicago Fire) y el Santos de Brasil. Pero es un seleccionado latinoamericano el que más lo seduce.

Sampaoli continúa siendo de los principales candidatos a dirigir a la selección de México. El Tri se encuentra buscando al reemplazante del colombiano Juan Carlos Osorio, quien llevó al equipo a los octavos de final del Mundial de Rusia, instancia en la que cayó ante Brasil.

Según informó el portal Goal, México está en un proceso similar al de Argentina, con cuerpo técnico interino para la próxima doble fecha FIFA, mientras decide el próximo entrenador, con la idea de plasmar un proyecto de ocho años, es decir, hasta el Mundial que lo volverá a tener como anfitrión en 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

En ese tren, el español Quique Setién y el portugués André Vilas Boas integran la nómina de los que batallan por el banco de suplentes de México junto a Sampaoli. Habrían quedado más atrás en la carrera el Piojo Herrera, el Tuca Ferreti y otro argentino, Matías Almeyda.





Sampa ya había estado cerca del Tri. Lo reconoció el propio DT. "Tuvimos varias charlas y a mí me seducía de verdad asumir ese reto. En Buenos Aires me reuní con el gerente de Selecciones de México. Yo en ese momento era el entrenador de Chile y me pidieron una entrevista porque luego de la Copa América estaban muy interesados en que me hiciera cargo de la Selección", contó. Pues bien, la oportunidad vuelve a aparecer.





De concretarse, México sería la tercera selección en la trayectoria de Sampaoli: además de Argentina, tuvo una etapa exitosa en Chile, donde obtuvo la Copa América 2015.