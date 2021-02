El Pozo continúa creciendo con mucha pasión

"La pretemporada la arrancamos a principios de enero, ya habíamos comenzado en noviembre a trabajar, paramos el 20 de diciembre y retornamos con las pilas bien puestas. La preparación se hizo tomando todos los recaudos y cumpliendo con todos los protocolos. Acá en el club cuando ingresan se toma la temperatura, se coloca el alcohol en gel, y la declaración jurada. Hasta ahora venimos bien y lo único es que ahora nos están apurando los tiempos" comenzó señalando Ignacio Fernández a UNO Santa Fe.

image.png as inferiores y el plantel superior de El Pozo arrancaron con los trabajos de la pretemporada deportiva.

El director técnico de la primera del Club El Pozo manifestó que "en noviembre vimos que los chicos sintieron mucho más el parate, pero ese mes y medio que entrenamos el año pasado les sirvió mucho a los jugadores, y ahora se los ve bien desde el punto de físico, pero sobre todo desde la cabeza y la actitud. Arrancamos con tres entrenamientos semanales y ahora que tenemos fecha de inicio del torneo le vamos a sumar toda la semana para llegar bien afinados al comienzo del campeonato".

"A nosotros en lo deportivo el parate del año pasado nos complicó mucho, porque hay chicos que todavía no han podido volver por el tema del trabajo y de no saber cuándo iba a regresar la actividad en la Liga, entonces le dieron prioridad y ahora les está costando volver" destacó Nacho Fernández. Agregó que "en lo institucional ahí no paró nunca, se siguió trabajando en el cuidado de la cancha y las instalaciones. La dirigencia construyó los vestuarios, se consiguieron los bancos de suplentes, bien al estilo europeo que son asientos de colectivos bien forrados. El club siguió, en lo deportivo se complicó, pero como institución no se frenó nunca y a las muestras nos remitimos".

El entrenador del club del populoso barrio santafesino comentó que "la noticia que se comienza el 6 de marzo es muy buena, igualmente teníamos tres entrenamientos y con esa noticia creemos que tenemos que subir los cinco, por lo menos por dos o tres semanas, y luego volver a los cuatro ensayos semanales que hacemos habitualmente durante el año. Venimos trabajando en lo físico, y también algo fútbol porque hicimos una prueba de jugadores, con lo cual veníamos trabajando bastante bien en lo que refiere a la normalidad".

image.png Nacho Fernández es el director técnico de la primera del Centro Cultural y Deportivo El Pozo que juega el torneo liguista.

En cuanto al objetivo que tendrá el equipo para la presente temporada fue claro Fernández al expresar que "lamentablemente vamos a tener que pelear por no descender, ese es el objetivo que tenemos con el equipo. Nos vamos a encontrar ahí abajo peleando por no descender, pero vamos a dar batalla y pelear lo más alto posible. De parte de los jugadores y el cuerpo técnico, más el apoyo de la dirigencia no tengas dudas que vamos a dejar todo en la cancha para que El Pozo se mantenga en la primera liguista".

Un arduo trabajo de coordinación

"En el Pozo nosotros venimos trabajando desde el mes de octubre, es decir desde que salieron las habilitaciones. Por suerte, pudimos presentar los correspondientes protocolos, y de ahí nos comenzamos a preparar haciendo un trabajo de pretemporada tranquila porque no se sabía cuándo podíamos jugar. Lo que si no teníamos posibilidades de hacer fútbol porque respetando el protocolo no se podía hacer ningún tipo de encuentro" explicó Emiliano Benvenutti.

El coordinador general de Club El Pozo remarcó que "después de ese tiempo que trabajamos para el 23 de diciembre, y volvimos a encontrarnos en enero, levantamos un poquito la carga, sabiendo que en cualquier momento se iba a habilitar la competencia y por eso mantuvimos una mini pretemporada sin carga pesada".

"No solamente volvimos con el plantel de primera y reserva a los entrenamientos, ya que también comenzaron la pretemporada los chicos de divisiones inferiores, es decir que la totalidad del club. Esto es de escuelita hasta primera, y también contamos con seniors y femenino entrenando acá en nuestro club, para lo cual se hace un trabajo importante en lo que tiene que ver con la conservación de las instalaciones y el mantenimiento. Lo único que todavía no volvió es el hockey, que lo hará a la brevedad" resaltó el dirigente de la entidad del populoso barrio ubicado a la vera de la ruta nacional 168.

image.png Próximamente Matías Malatesta tomará posesión de la presidencia de El Pozo en reemplazo del histórico Japo Acevedo.

El Pozo está por encarar una serie de importantes obras y sobre esto Benvenutti explicó que "esta semana el club va a tener un comienzo de obras y lo que se va a realizar el cerco perimetral, lo cual nos va a dar la posibilidad de contar más seguridad, y los chicos puedan estar más contenidos. Se va a realizar una utilería al lado de los vestuarios, para poder lograr contener los materiales nuevos que tenemos para trabajar. Se consiguieron los calefones solares así que a la brevedad estarán también en los vestuarios disponibles".

"Para finalizar la primera etapa de las obras se va a construir un baño de 5x4, para hombres y mujeres, y un acceso para personas con capacidades reducidas. Entonces con eso vamos a tener la posibilidad de aquel papá, mamá o abuelo que venga pueda tener instalaciones cómodas. Para nosotros es algo muy lindo y con eso vemos que el club sigue creciendo. Lo cual nos pone muy orgullosos" finalizó el dirigente de la entidad tricolor.