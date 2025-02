El presidente de Banfield fue muy crítico contra la AFA

Matías Mariotto, presidente de Banfield, no se guardó nada contra la AFA y los arbitrajes después de perder con Estudiantes por el Torneo Apertura

Mariotto enumeró una serie de fallos en las últimas fechas que, según el perjudicaron sistemáticamente al “Taladro”: “En la primera fecha el penal a Defensa y Justicia no fue. Contra Newell’s no lo echaron a Lollo. En la tercera fecha sufrimos a Lobo Medina. En la cuarta cobraron penal a Belgrano, no nos dejaron hacer un tiro libre al final del primer tiempo ni ejecutar un córner en el cierre del segundo”.