El presidente de Newell's desmintió la renuncia de Kudelka

Según versiones periodísticas, Kudelka puso su cargo a disposición, algo supuestamente rechazado por la dirigencia, pero el presidente de Newell's lo negó de forma tajante: "No sé de dónde salió esa versión y lo único que tengo para decir es que desmiento totalmente la renuncia de Kudelka".

El DT de Newell's aceptó la posibilidad de abandonar el banco después de perder con Boca, al entender que "en el fútbol se necesitan resultados" y que actualmente su equipo no los puede conseguir.

"En el fútbol argentino no sirven los proyectos. Se necesitan resultados positivos de inmediato y hoy no los estamos teniendo. Más claro no puedo ser con eso", contestó sobre si analizaba la posibilidad de dar un paso al costado.

Newell's perdió los dos partidos disputados en la actual Copa de la Liga Profesional y en la anterior competencia, la Copa Maradona, no logró la clasificación para la Fase Campeonato, por lo que debió conformarse con jugar la Complementación sin poder alcanzar la final por dos derrotas en las jornadas finales.

El equipo de Kudelka arrastra cuatro derrotas consecutivas. Su última victoria fue ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el 28 de diciembre del año pasado.