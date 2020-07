El Quillá comienza lentamente a volver a la normalidad

Los clubes santafesinos, como ha pasado en la mayoría de las instituciones de nuestro país, se está volviendo lentamente a la normalidad. Una normalidad resentida pero con clubes que de a poco vuelven a recibir a sus socios y deportistas.Con protocolos muy exigentes, en el Club Náutico El Quillá, las diferentes disciplinas comenzaron a lentamente con los entrenamientos.

En el caso del Tiburón santafesino del parque del Sur, apenas se ingresa, la seguridad dispone de un lugar para tomar la temperatura, higienizar a los que van a las diferentes disciplinas y se realiza la anotación en una planilla para cumplir con la parte de trazabilidad que dispusieron las autoridades competentes.

"Estamos más tranquilos porque de a poco el club va retornando a la normalidad. Uno como parte de esta institución está contento de que los socios puedan volver a la actividad. Realmente todo está mejorando y esperemos que siga así, y con responsabilidad" arrancó señalando Cacho Rotera a UNO Santa Fe.

El coordinador general deportivo de El Quillá sostuvo que "los distintos deportes se están agregando, ya que habíamos comenzado con las disciplinas individuales. Se empezó con canotaje, tenis inglés, tenis criollo y paddle, y en todos los casos cumpliendo con los protocolos que dispone las autoridades municipales y las sanitarias".

El dirigente de la entidad del parque General Manuel Belgrano sostuvo que "en las últimas dos semanas se fueron agregando disciplinas como el básquet, y también el hockey. La institución presentó un protocolo general, válido para todas las disciplinas, y después cada deporte tiene su reglamentación particular. Igualmente, todo es limitado por la cantidad de gente".

672020 f2 cacho roteta coordinador gral el equilla.JPG En la institución del parque del Sur volvieron varias disciplinas. UNO Santa Fe

Agregó que "por ejemplo el vóley tiene doce jugadores por tanda, en cambio el básquet serían diez nada más. Lo mismo pasa con el hockey, se limita cantidad de chicas y chicos que pueden participar en un entrenamiento. Porque vale aclarar que por el momento es todo prácticas, ya que todavía no están habilitadas las competencias".

Ante la consulta de que puede pasar con otras disciplinas, Roteta, ex director técnico de fútbol de la institución expresó que "con el fútbol y los demás deportes de conjunto estamos esperanzados de que vuelva pronto. Con este movimiento que ya se comenzó a observar, sobre todo en los deportes de conjunto, genera una expectativa de que tengamos a corto plazo fútbol. No me imagino ya a enseguida, pero por lo menos vemos una luz al final del camino".

"En El Quillá como le ha pasado a todas las demás instituciones de la ciudad estos tres meses han sido muy duros. A nivel institucional, la verdad es que mal, ya que no se le pudo brindar al socio la posibilidad de que pueda disfrutar del club. Y ver un club con tanta amplitud como este, decididamente sin gente, nos causó una sensación de amargura. También nos generó sensaciones de desazón e impotencia". expresó Carlos Roteta, ex coordinador de fútbol del lagunero.

672020 f3 cacho roteta coordinador gral el equilla.JPG En la institución del parque del Sur volvieron varias disciplinas. UNO Santa Fe

El reconocido dirigente comentó que "lamentablemente en el predio del Automóvil Club se aprovecharon la situación de que hay poco personal, entraron una noche, y nos robaron cincuenta metros de alambrado. Nos costó mucho sacrificio en su momento comprarlo, fue un golpe duro, y teniendo un destacamento policial dentro del predio"

"Esto nos hace redoblar la apuesta de pensar en formas para solucionar la cuestión y reponer lo que nos han sustraído, y siempre con la mente puesta en que en el año 2021 podamos tener nuestra propia cancha, y que el fútbol pueda ser de local en un lugar propio" señaló finalmente Cacho Roteta.