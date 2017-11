El Quillá extendió su reinado

El pasado fin de semana llegó a su fin el torneo Dos Orillas masculino. El Quillá se coronó campeón del Torneo Dos Orillas de hockey masculino que contó con la organización conjunta de la Asociación Santafesina de Hockey y la Asociación Paranaense de Hockey. En la sección La Tortuguita del Paraná Rowing Club, la escuadra del Tiburón derrotó 1-0 a Estudiantes de Paraná.





La final





El primer tiempo tuvo el amplio dominio del elenco santafesino. Aprovechó cada oportunidad para acechar el arco rival. De cualquier modo, Juan Astudilla (arquero de CAE) respondió de gran manera. A los nueve minutos, por medio de un corto, los "tiburones" sacaron ventaja, donde Eduardo Neme puso el 1-0. Desde allí, el "albinegro" atacó y El Quillá, intentó aumentar el tanteador de contra. En el segundo cuarto, Estudiantes salió a buscar el partido, con asociaciones pero no se le dio. Mermó la intensidad propuesta por El Quillá en la primera etapa, pero fue superior a lo largo de los 15 minutos. CAE defendió bien y los santafesinos no capitalizaron los cortos.





En el regreso del descanso largo, los paranaenses salieron más incisivos y con decisión, pero la suerte no estuvo de su lado. Daniel Romero tuvo una chance muy clara de frente al arco, pero no logró concretarla. Patricio Borrmann dispuso la oportunidad de sentenciar la historia para El Quillá, pero su remate se fue desviado. En el último parcial, las ocasiones netas llegaron para el elenco de Paraná, que inclinó la cancha a su favor pero el gol no llegó. La visita también hizo lo propio pero el tanteador no varió y fue victoria 1-0 para El Quillá, bicampeón del Dos Orillas.





Palabra autorizada

Gonzalo Trinchieri, capitán de El Quillá realizó un análisis de la temporada. El referente del bicampeón no ocultó su satisfacción pero, al mismo tiempo, hubo algo en el debe. "Seguramente fue una gran temporada, después de un gran 2016, en lo personal me sentía en la obligación de ser protagonista en todo lo que jugáramos, y así fue, campeones del Regional, Ascenso a la Liga Nacional A, estreno de una cancha de agua, finalistas de reserva y campeones en primera división. Faltó la victoria de reserva para ser un año perfecto."





Trinchieri destacó las virtudes que permitió la consagración por segundo año consecutivo. "Tenemos un interesante recambio, por diferentes motivos hemos tenido muchas bajas a lo largo del año en algunos partidos, pero supimos complementarnos para no sentirlas. Hay buenos tiradores de cortos a pesar de no estar muy aceitados y entrenados, aspecto a reforzar para el año que viene; junto a buenas individualidades que cuando se complementan correctamente, hacen de un gran funcionamiento en equipo".

El capitán analizó el rendimiento del equipo en el año y afirmó que aún este equipo no llegó a su techo. "Durante la temporada, jugamos muy similar a como lo hicimos en el regional o al del año pasado. Por momentos tuvimos muchos altibajos, perdiendo algún que otro partido, ganando sin merecerlo o no haciendo lo necesario como para llevarse los tres puntos; y por momentos jugando un hockey muy interesante. Lo que nos da a pensar que este equipo tiene muchísimo en que trabajar y mejorar, poniendo la vara muchísimo más alta, para seguir afrontando lo que se viene".





Gentileza: Prensa ASH