El Quillá perdió e irá por el tercer puesto

Universitario de Córdoba y Banco Nación serán los finalistas del Campeonato Argentino de Clubes con sede en Santa Fe. En tanto, Náutico El Quillá y Los Tordos de Mendoza lucharán por el bronce.

En un cotejo muy disputado, en el sintético de agua ubicado junto al lago del parque del Sur, El Quillá cayó frente a Universitario de Córdoba por 3 a 1, con el arbtiraje de Carolina De la Fuente y Victoria Avendaño.

Las Tiburonas arrancaron ganando el encuentro por un gol de corto de Paulina Ponzo, pasados los diez minutos del primer cuarto, luego las cordobesas levantaron en el segundo parcial, y comenzaron a igualar el trámite de las acciones.

El empate llegó en el segundo parcial por la vía del fijo por intermedio de Lucía Fornari, mientras que el tercer cuarto apareció Julieta Ceballo, la gran figura en el gandor, y luego Magalí Rinaldi para sellar el resultado definitivo.

El conjunto santafesino dispuso siete cortos pero le faltó ser más fino, inlcuso en alguno de los servidos, las fallas se dieron en la recepción, y allí se hace muy complicado lograr marcar cuando la pelota no es de calidad.

"Creo que no estuvimos finos en los corners, regalamos el segundo gol, mérito de una gran jugada de Uni, superando de a uno a nuestras jugadoras, y fue el quiebre del partido. En el tercero ellas no nos tiraron al arco, nosotros tuvimos las oportunidades y no nos salieron" arrancó señalando Ariel Pérez Carli, head coach del elenco santafesino.

Agregó que "hicimos lo que estaba a nuestro alcance con poca eficacia, porque el partido lo manejamos como se tenía que manejar, se jugaba una final, y si hubiésemos sido finos en los corner contábamos otra historia. Igual felicitamos a Uni porque fue un gran ganador".

En la otra semifinal, Banco Nación con un gol de Carolina Gluch derrotó a Los Tordos de Mendoza. Este domingo en cancha de Quillá jugará la final con Universitario de Córdoba.

En los otros cruces, River Plate derrotó a Universitario de Bahía Blanca por 2 a 1, con dos goles de Victoria Sauze Valdez de corner, mientras que para las bonaerenses lo consiguió Martina Estevez. Previamente, Tucumán Rugby Club se impuso a Natación y Gimnasia de Tucumán por 1 a 0.

Este domingo, por el séptimo lugar jugarán Universitario de Bahía Blanca con Natación y Gimnasia, por el quinto lo harán River Plate con Tucumán RC, mientras que la gran final será entre Banco Nación con Universitario de Córdoba.

Síntesis

Universitario 3- El Quillá 1

Universitario de Córdoba: Paula Pasquettin; Antonella Rinaldini, Florencia Nogueira, Sol Rodríguez Osse, Juliana Ríos Ferreyra, Julieta Ceballos, Jessica Monjes, Magalía Rinaldi, Sofía Maldonado y Paula Aguilar. Entrenador: Maximiliano Falcione.

Luego ingresaron: Marianela Colombo, Camila Quinteros Lamas, Florencia Ametller, Lucía Fornari, Ana Paula Prieto, Francis Dominique Panozzo, Nadia Silva y Camila Alberoni.

Náutico El Quillá: Milagros Aguirre; Carla Miraglio, Luisina Felizia, Gina Raviolo, Daniela Batlle Casas, Stefanía Antoniazzi, Paulina Ponzo, Agustína Fernández, Yoana Aguilera, Ximena Mendoza y Candela Carosso. Entrenador: Ariel Pérez Carli.

Luego ingresaron: Jazmín Neville, Bárbara Batlle Casas, Agustín Verga, Sofía Fernández, Juana Labarba, y Julieta Quarchioni.

Goles: 12´ Paulina Ponzo de corner (Q), 24´ Lucía Fornari de corner (U), 33´ Julieta Ceballos (U), 42´ Magalía Rinaldi de corner (U).

Tarjetas verdes: Luisina Felizia (Q), Marianela Colombo (U), Julieta Ceballos (U).