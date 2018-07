El Quillá se coronó campeón

Por segundo año consecutivo, Club Náutico El Quillá se adjudicó el Torneo Dos Orillas de Damas que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense de Hockey.





En el sintético de agua ubicado en el parque General Manuel Belgrano , las Tiburonas derrotaron a La Salle Jobson por 2 a 1 bajo el arbitraje de Pamela Comas y Beatríz Acuña. Los goles para la escuadra conducida por Ariel Pérez Carli fueron concretados por Yoana Aguilera, mientras que para las colegialas, lo hizo Rocío Martino.





El año pasado, pero en la superficie de la ASH, las chicas de El Quillá habían superado al mismo rival pero por 4 a 2. En este caso se dio un cotejo duro y parejo, cuyo marcador estuvo abierto hasta el epílogo, ya que nadie era claramente superior a su ocasional rival.





El primer parcial fue muy parejo, de ida y vuelta, con pocas acciones ofensivas, pero con un arduo trabajo de las defensas. Un corto que nos prosperó para las anfitrionas, pero en la siguiente acción fueron las lasallanas que lograron abrir el marcador y dejar las cosas 1 a 0.





El Quillá 1.jpg





En el segundo todo fue más que equilibrado, Quilla dio la sensación de querer adquirir el protagonismo pero le faltaron situaciones claras de gol. La Salle buscaba ser prolijo, atacar, pero por allí no supo resolverlo con claridad. Recién sobre el final del segmento llegó el empate de Yoana Aguilera, para sellar el 1 a 1.





El tercer parcial no varió demasiado, pocas situaciones, muchas fricción, todos luchando por su objetivo, las dueñas de casa por intentar quedarse con la victoria, al igual que las conducidas por Daniel Depetre. En el cuarto segmento, El Quillá fue para adelante, aprovechó una situación y nuevamente Yoana Aguilera logró conectar un gol y dejar el tablero 2 a 1. Luego, todo fue bastante intrascendente, pero con mucha adrenalina hasta el final, porque La Salle no se daba por vencido.









Más detalles

En reserva festejó Talleres al superar por 1 a 0 a La Salle Jobson; en Sub 18, El Quillá le ganó a Hípico 1 a 0, y en Sub 16, CAE Negro se impuso en la definicion por penales a Talleres Rojo 3 a 2, tras igualar 0 a 0. En Sub 14, festejó Hípico al derrotar a El Quillá 2 a 1, y en Sub 12, lo hizo El Quillá tras ganarle a Talleres 1 a 0.





El Quillá 2.jpg





El tercer puesto quedó en manos de Santa Fe Rugby Club al imponerse a Estudiantes Negro por 1 a 0. En reserva, festejó El Quillá al superar a CAE Negro 3 a 2, y en Sub 18, Alma Juniors al doblegar 3 a 2 a Talleres Rojo. Además, en Sub 16, El Quillá le ganó a Hípico 1 a 0; en Sub 14, CAE Negro hizo lo propio con Alma Juniors 1 a 0, y en Sub 12, Rowing le ganó a Banco 4 a 2 en la definición por penales tras igualar 1 a 1.





En cuanto a la Zona Estímulo, en la ciudad de Paraná, en primera Paracao le ganó a Universitario 1 a 0, mientras que el tercer puesto fue para CRAR al derrotar a El Quillá B por 3 a 1. En reserva, CRAR le ganó a El Quillá 2 a 0 en los penales tras igualar 1 a 1. En Sub 18, CRAR le ganó a Paracao 1 a 0, mientras que en Sub 16, CUAC derrotó a CRAR 3 a 2 en los penales, luego de igular 1 a 1.





En Sub 12, CUAC se impuso por 4 a 2 a Colón en los penales, luego de empatar 2 a 2, mientras que en Sub 14, Atlético Franck le ganó a CUAC por 3 a 2. En Sub 18, Tilcara fue tercero al derrotar a Talleres Blancopor 2 a 0, mientras que en Sub 16, Paracao hizo lo propio con San Benito por 2 a 0. En Sub 14, CRAR goleó a Paracao por 4 a 0, y en Sub 12, Paracao le ganó a Atlético Franck 1 a 0 en los penales, luego de empatar 1 a 1.









Síntesis

La Salle Jobson: Luciana Pimpinella; Cecilia Pastor, Nadia Cena, Pamela Quintana, Rocío Carlen, Rocío Martino, Delfina Abásolo, Corina Diez, Rocío Helbling, Milagros Paniccia, Florencia Alurralde, Lucía Beltramino, Josefina Salamano, Juliana Bravo, María Neme, Jimena Otero, y Valentina Quercia. Entrenador: Daniel Depetre.





El Quillá: Milagros Aguirre, Agustina Carosso, Luisina Felizia, Agustina Verga, Ximena Mendoza, Carla Miraglio, Juana Labarba, Agustína Iturraspe, Daniela Batelle Casas, Candela Carosso, Yoana Aguilera, Stefanía Antoniazzi, Paulina Ponzo, Emma Ponzo, Agustína Fernández, Agustína Burratti, Julia Quarchioni y Gina Raviolo. Entrenador: Edgardo Fernández.





Progresión: 14´ gol Rocío Martino, 28´ gol Yoana Aguilera, 39´ gol Yoana Aguilera.





Incidencias: 7´ tarjeta verde Nadia Cena, 21´ tarjeta verde Deflina Abásolo, 24´ tarjeta verde Agustina Verga, 36´ tarjeta verde Luciana Pimpinella, 46´ tarjeta amarilla Nadia Cena.