El Rally Dakar 2019 tiene su recorrido confirmado

El Rally Dakar 2019 , que partirá el 6 de enero desde una playa de Lima, recorrerá 5.000 kilómetros de dunas y desiertos en sus diez etapas, que se disputarán en su totalidad en Perú, informaron este miércoles los organizadores.





En la 41ª edición de la carrera motorizada "más dura del mundo", los vehículos tendrán que pasar por verificaciones técnicas en una base militar antes de la competencia, que tendrá también a Lima como meta el 17 de enero.





En sus 5.000 kilómetros -el 70% de ellos en arena- el Dakar recorrerá Lima y las regiones sureñas de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, esta última fronteriza con Chile.





La etapa más dura para cada auto y camión será el maratón de 370 kilómetros entre Arequipa y Tacna, en la quinta jornada de la competencia (10 de enero), dijo la empresa francesa Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del Rally, en sus cuentas de Facebook y Twitter.





La piloto peruana Fernanda Kanno, que en la edición pasada compitió con un vehículo policial reconstruido, explicó que el maratón es muy duro porque "cada competidor recorrerá solo y sin ayuda técnica".





"En la etapa maratón estás solo, no tienes asistencia, no tienes nada. A mí la verdad este año me mató, fue terrible. Tengo mi trauma con esta etapa", declaró Kanno a la AFP. ASO dijo que 3.000 kilómetros de la competencia serán cronometrados.





