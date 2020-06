El recuerdo de Nery Pumpido a 30 años del Mundial de Italia

A 30 años del Mundial de Italia 1990, el exarquero Nery Pumpido recordó la preparación del plantel argentino para esa cita y contó detalles de esa experiencia: el penal contra Alemania que cobró el mexicano Edgardo Codesal, su lesión y las ganas de dirigir la Selección.

En diálogo con Vía País, Pumpido dijo que ese Mundial “se encaró prácticamente de la misma manera” que en México ’86, aunque destacó que personalmente “tenía más experiencia”.

“Estaba contento por estar en mi tercer mundial. Estar en tres mundiales no es fácil y eso es lo primero que se me viene a la cabeza”, consideró el arquero santafesino.

Al analizar el equipo dirigido por Carlos Bilardo, pese a no mostrar un nivel superlativo durante el torneo, Pumpido aclaró que “un equipo llega donde llega por merecimiento propio”, ya que “nadie te regala nada”. A su vez, recordó las lesiones que complicaron a ese seleccionado.

Embed

“Tuvimos algunos inconvenientes; estuvo mi lesión y también (Diego) Maradona y (Oscar) Ruggeri arrastraban molestias importantes“, expresó el hombre que se retiró en Lanús en 1993.

Y agregó: “El plantel llegó a la final y nos faltaban tres jugadores importantes como (Claudio) Caniggia, (Ricardo) Giusti y (Julio) Olarticoechea, sino ganábamos el Mundial sin dudas”.

Su salida por lesión

Al ser consultado sobre su lesión en el segundo partido ante la Unión Soviética al chocar con su compañero (Julio) Olarticoechea, Nery resaltó que “fue el golpe más duro” de su carrera, pero rescató que el fútbol le dio “todos los títulos que uno puede ganar”.

Embed

Cabe recordar que Pumpido tuvo un paso ganador por River, donde consiguió el campeonato de Primera División, la Copa Libertadores, la Intercontinental en Japón y la Interamericana.

En ese entonces, Pumpido no se quedó a acompañar al plantel en Italia y volvió al país por su lesión, motivo por el que Sergio Goycochea ocupó su lugar en el arco.

El penal ante Alemania

Además, se refirió al penal que el árbitro mexicano Edgardo Codesal cobró a favor de Alemania en la final, situación que aún genera polémica en cada charla futbolera.

“Si el partido era en el Kempes (estadio mundialista de Córdoba), el público hubiese sido influyente y no sé si lo cobraba. Pero más allá de eso, no fue penal. Además, no le cobra un penal claro a (Gabriel) Calderón“, opinó sobre esa jugada.

Embed

Ganas de volver

Sobre su presente, Pumpido avisó que le “gustaría seguir dirigiendo”, pero reconoció que no se vuelve loco por volver a ponerse el buzo de DT. “No soy de ir golpeando puertas, pero estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Si llega la oportunidad, tengo ganas”, enfatizó Nery, con pasos por Unión de Santa Fe, Newell’s y Godoy Cruz de Mendoza, entre otros clubes argentinos.

“Siempre es un sueño dirigir la Selección; el que no tiene sueños grandes, no tiene triunfos. No hay que acomodarse en la profesión de jugador o de técnico”, concluyó.

Fuente: Vía País / Mundo D