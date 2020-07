El relato de un jugador con Covid-19: "Parece que te vas a morir"

El caso del Fuenlabrada recorrió el mundo del fútbol: en medio del regreso a la actividad, se detectaron 28 positivos de coronavirus y quedaron todos automáticamente aislados. Algunos la pasaron muy mal y debieron ser hospitalizados de urgencia. Polémica en España, ya que los acusan de "delito a la salud pública". Por eso uno de los futbolistas, en medio del caos, salió a aclarar los tantos y contó cómo la padeció.

Se trata de Chico Flores, defensor central del elenco madrileño, quien la pasó realmente mal a causa del Covid-19 y tuvo que ser internado por una fuerte fiebre. El zaguero relató su experiencia en diálogo con El Chiringuito de Jugones, donde dejó un testimonio realmente crudo sobre su situación sanitaria unos días atrás.

"De los seis días en que estuve, en dos momentos me llevé sustos importantes", comenzó su relato el deportista. "El primero fue cuando me llevaron al hospital. Venía de dos noches pasándola muy mal, con fiebre y dolor de todo tipo. No podía ni mantenerme en pie", aseguró el futbolista con una clara emoción en su rostro. "El segundo fue en una mañana que tuvieron que venir los doctores a ponerme medicaciones, porque parecía que...", prosiguió.

"Parece que te vas a morir. Fueron momentos desagradables", afirmó Flores para sorpresa de sus entrevistadores. "Llevo muchos años dedicado al fútbol. Siempre se aprende más de lo negativo que de lo positivo", remarcó para luego enviar un mensaje: "Entren en conciencia, por favor. El virus está ahí y desgraciadamente sigue subiendo. Le puede pasar a cualquiera".