El Rugby para la inserción no se detiene

En la cárcel de Las Flores y de Coronda, Emiliano Dalla Fontana, referente del Proyecto Deporte Solidario, llevó adelante una importante actividad de rugby. Este tipo de acciones es posible merced al trabajo profundo que se viene realizando desde hace cuatro años.

Alma Juniors de Esperanza dispuso de un equipo de dieciocho jugadores, en su gran mayoría del plantel superior, y con Rugby de Las Flores se armó dos equipos con suplentes. La actividad se dividió en dos etapas.

En primer lugar jugaron los internos para que vean como venían jugando, muy dinámico, al no haber formaciones fijas, porque se cae la pelota o se va a afuera, se habilita y se sigue jugando.

Lo que más le llamo la atención a los chicos de Alma Juniors es que están bien entrenados, obviamente la adrenalina que le meten, y sobre todo el respeto. Se juega un rugby dentro de todas las reglas con la agresividad bien llamada. Al contacto responden bien, sin mala intención, fue como que vieron un progreso.

Los chicos de Alma Juniors de Esperanza observaron el progreso en relación a lo que habían visto hace dos años atrás. La evolución se dió en la parte técnica como en la disciplina, así que creo que esta actividad fue altamente positiva.

Los responsables de este destacable programa de reinserción concurren al penal de Las Flores todos los miércoles. Salen unos 80 internos de los once pabellones. Menos el 8 y 9 que están detenidos por delitos sexuales, que no salen, después los restantes once si lo hacen. Es la única cárcel y deporte que puede mezclar todos los pabellones, ya que en otras actividades no se puede hacer.

Rugby2.jpg Gentileza Proyecto Deporte Solidario

"Ellos llevaron un equipo, y nosotros armamos dos equipos y jugamos una especie de triangular. Estuvo muy bueno y los chicos se divirtieron mucho" señaló Emiliano Dalla Fontana a UNO Santa Fe.

El ex jugador del CRAI resaltó que "Vamos para el quinto año del rugby para la inserción en la cárcel de Las Flores, y en la de Coronda, y lo hacemos por intermedio de la ONG Proyecto Deporte Solidario".

"Ahora estamos avanzando en jugar un rugby sin formaciones fijas porque los internos quieren salir y arrancar a jugar, y se le da mucha dinámica. Esta es la segunda vez que fue gente de Alma Juniors por intermedio del capitán Ivo Trod" contó Dalla Fontana.

El ex integrante del plantel de Atlético del Rosario señaló que "se volvió a coordinar y a repetir la actividad, y se sumó Ignacio Irigoyen, ex jugador, referente de Universitario de Santa Fe, y una persona que trabaja mucho por el rugby de desarrollo y social".

Uno de los responsables, junto a su hermano, del Proyecto Deporte Solidario comentó que "Quiero agradecer a Nacho Irigoyen y a Ivo Trod que fueron los que armaron la movida para venir a jugar. Se fueron muy agradecidos ellos, y sorprendidos para bien de lo que el rugby puede llegar a ser en cualquier ámbito de la vida".