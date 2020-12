El rugby regresó a la cárcel de Las Flores y Coronda

El responsable de la ONG Proyecto Deporte Solidario contó que "estamos en una nueva casa, con más trabajo que nunca, así que este centro de día, que está en San Lorenzo 967, lo abrimos la semana que empezó la cuarentena. Veníamos en trabajar en lugares más chicos, acá es más un centro deportivo, que es lo que nosotros apuntamos. Que es que por intermedio del deporte puedas contener al que está pasando cualquier tipo de problemas, como ser adicciones, y usamos el deporte como un puente".

Rugby2.jpg El Proyecto Deporte Solidario utiliza el rugby como medio para llegar a sectores vulnerables de la sociedad. UNO Santa Fe

Una de las naves insignia de Proyecto Deporte Solidario es la enseñanza del rugby dentro de las cárceles. "La situación en los penales, tanto en Las Flores como en Coronda, fue difícil, porque el interno, la única contención que tiene es el familiar, directamente la pareja o creo que en mayor medida la madre. Rescato siempre que las madres son las que en verdad están ocupadas de sus hijos detenidos. Cuento que los chicos que saco a jugar al rugby, la madre sufre más que el interno, porque es gente humilde, y la mamá trabaja toda la semana para ir de visita ese día y poder llevarle el bagayo".

El exintegrante del plantel superior del CRAI resaltó que "los internos estuvieron nueve meses sin visitas, también se cortaron las actividades deportivas, entonces se notaba que esto podía explotar en cualquier momento. Por eso insistía todo el tiempo de volver, y la respuesta querían que pase un poco la visita para descomprimir todo. Las semanas previas fui a recorrer todos los pabellones, a charlar con todos los jugadores, porque se ha generado una buena relación, que es lo que termina generando el rugby".

Dalla Fontana, exjugador de Atlético del Rosario, reseñó que "con esta actividad de rugby en las cárceles venimos trabajando hace seis años, y creo que, en ningún penal de nuestro país, habría que fijarse del mundo, en el cual no mezclan los internos de diversos pabellones. En cualquier cárcel ingresas y te meten en un buzón, y de ahí observan a donde te van a mandar. Los pabellones se van armando para no tener problemas. Por eso no se mezclan las actividades con internos de diferentes pabellones. Arrancamos con el seis, que eran ocho internos, y usamos el rugby como un puente. El rugby es un deporte de mucho contacto físico, es el que tiene más reglas, y en el cual hay que tener mucha disciplina. Con el rugby buscamos transmitirle valores, conducta, disciplina, la cuidan para que no le quiten el rugby. Saco de lo once pabellones juntos, salvo los delitos sexuales o violencia de género, eso no los sacamos, que son el pabellón 8 y 9 y están afuera".

rugby3.jpg Después de varios meses, la actividad de la ovalada pudo regresar a los penales de Las Flores y Coronda. UNO Santa Fe

Un trabajo social importante

En el Proyecto Deporte Solidario, no solamente trabajan en llevar el rugby a las cárceles santafesinas, sino que también en otros aspectos y sectores de la capital santafesina. "Con estos nueve o diez meses de cuarentena, y teniendo en cuenta que diciembre es un mes particular por las fiestas, la crisis se agudizó claramente, entonces con la ONG trabajamos en la zona de la vía muerta. En un salón parroquial, nuestra señora de Belén, que depende de la iglesia que está sobre la ruta 1, pegada a la estación de servicio, allí los viernes vamos entre tres y cuatro horas, y desarrollamos una escuelita deportiva infantil. El deporte es una excusa, ya que van profes de educación física y damos fútbol, rugby, hockey, artes marciales, pero después también asisten chicas voluntarias que le enseñan a leer. Llevamos médicos y odontólogos, para ayudarlos a los chicos a higienizarse. El deporte es realmente una excusa".

rugby4.jpg Emiliano Dalla Fontana en plena acción, enseñando rugby a los internos de la Unidad 2 de Las Flores. UNO Santa Fe

"Para las fiestas hacemos una colecta, pero ahora pusimos a los chicos a hacer cartas, hicimos un relevamiento, 137 nenes y nenas, hicieron la carta personalizada a Papá Noel. El santafesino es muy solidario, nos organizamos y nos movimos para que cada chico tenga su regalo nuevo. Después también armamos cajas navideñas, volviendo a lo que es la solidaridad. Juntamos 200 cajas iguales, con alimentos básicos, y largamos algo más que artesanal", explicó el exjugador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Por último, Emiliano Dalla Fontana, con toda su experiencia en el rugby, se refirió a lo sucedido en este último tiempo con Los Pumas. "Hay gente que ve que el rugby te genera violencia, y es lo contrario. Usamos el rugby para transmitir valores. Mezclamos pabellones en la cárcel, algo que era impensado. Se lo educa con los valores, con la disciplina, en todos lados con la visión de que al árbitro se lo respeta, que es la autoridad, los entrenadores, y el compromiso con los jugadores. A uno le duele, y por otro lado gente que no entiende como es el deporte, algunos medios confunden un poco. Lo deportivo de Los Pumas es una muestra clara, que no es el solamente haberle ganado a los All Blacks. Eso es un proceso que viene de años y años, y esos chicos en el caso del capitán, justo le toca un mensaje equivocado, y sin pensar. Rescato que era un insolente, pero después de haber seguido con el rugby, y terminó siendo el capitán".