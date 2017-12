El Sabalero va a la carga por un viejo anhelo

El regreso a las actividades está pautado para el próximo 4 de enero, y aunque el DT le comunicó a los jugadores que se volverían a ver ese día para arrancar la puesta a punto, lo concreto es que todavía no hay novedades certeras de un acuerdo y las partes denotan acercamiento, aunque por ahora la firma se hace desear.





Mientras tanto los dirigentes ya trabajan en el armado del nuevo plantel con los requerimientos del entrenador. Desde Córdoba se informa con insistencia que Colón volverá a la carga por Guido Mainero, volante de Instituto de Córdoba que ya estuvo en la mira en el anterior mercado de pases pero que no se pudo concretar debido a las diferencias económicas entre lo que pedía su club y lo que el Sabalero estaba dispuesto a desembolsar.





Según informa Perfil Córdoba, "el primer semestre de Mainero fue en clara ascendencia y por eso el Sabalero ofreció en julio 300 mil pesos por el 50 por ciento del pase. Oferta que no satisfizo a la dirigencia de Instituto, que además consideraba que era vital la continuidad del jugador para la temporada que se aproximaba. No obstante, la contraoferta "gloriosa" para con sus pares santafesinos fue de 500.000 por la mitad de la ficha. Y hasta allí llegó la negociación".



De la docena de partidos del actual certamen de la "B" Nacional, "Bicicleta" jugó los doce. Y salvo alguna excepción, fue el mejor de la Gloria en cada juego.





Sin embargo, a pesar que se informa que Colón irá con todo, con una oferta muy superadora a la del anterior mercado por el rubio mediocampista, lo concreto es que se maneja la chance de que otros equipos de Primera División también hagan un intento por contratarlo.





"Ojalá que lleguen esas ofertas, porque está bueno para el jugador saber que lo están viendo. Pero ahora sólo quiero descansar de la cabeza. Me encuentro en un momento que no me lo esperaba, que es muy lindo desde lo personal. Hay que tomarlo con tranquilidad, ese tema lo maneja mi viejo. Ahora pienso en descansar y relajarme, disfrutar las vacaciones y que se ocupen los que se tengan que ocupar", expresó Mainero sobre esta chance.