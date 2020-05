El santafesino Falu Quirelli comanda deportivamente a La Vila

El coronavirus afectó a muchos países europeos pero España sigue siendo uno de los epicentros. Las mayores complicaciones se han dado en Madrid y Barcelona, pero otras regiones como Alicante también lo siguen padeciendo. A partir de toda esta situación por el covid-19, la Federación Española de Rugby dispuso la suspensión de todas sus actividades, tanto en la división de Honor como en el segundo estamento de la competición de clubes.

En Villajoyosa, un municipio de la comunidad Valenciana, situada en la Costa Blanca, vive el santafesino Hernán Quirelli. El ex medio scrum del CRAI cumple la función de director deportivo de La Vila Rugby, tras haber sido jugador y posteriormente entrenador.

"A España vine en el 2002, con Federico Fernández, fue mi primera temporada, 2002-2003, y luego 2003-2004. Luego hice doble temporada, jugué acá en España y también en el CRAI. Después me quedé en Argentina hasta el 2006, y luego me vine definitivamente, primero como jugador y luego como entrenador. Empecé 2012-2013, siendo jugador-entrenador, y en la última etapa como directivo deportivo, y como encargado de la academia" le dijo Hernán Quirelli desde España a UNO Santa Fe.

En relación a la pandemia de covid-19, Falu, señaló que "el tema del coronavirus acá es muy complicado, es una situación con mucha incertidumbre, la preocupación por la enfermedad en sí que ha sido muy dura, más en Madrid y Barcelona, acá no tanto pero hubo casos, y algunos graves. Estuvimos casi 50 días con cuarentena total, es decir encerrados totalmente. Después empezamos a salir con los niños, ahora ya hace unas semanas se puede hacer deportes en franjas horarios. Estamos en fase 1 ahora, y la semana que viene que comunidad puede pasar a fase 2".

2452020 f2 falu quirelli españa la vila.jpg Falu siempre tiene presente los colores Gitanos. Prensa Rugby La Vila

"De a poco se está viniendo el calor, hay días muy lindos, aunque esperemos que no tengamos ningún rebrote porque la preocupación sigue. También es cierto que toda esta zona vive del turismo, hay gente que ha perdido el trabajo, entonces la situación es complicada. Es una zona que vive del turismo europeo, y este verano va a estar perdida la temporada. No hay tiempo para que la gente venga a esta zona a veranear, entonces la tienen muy complicada los restaurantes, hoteles, y proveedores" afirmó el ex medio scrum del CRAI.

El ex integrante del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby destacó que "bajó mucho el nivel de contagio y de muertes. Esperemos que siga bajando. Desde hace tres semanas la gente sale un poco más, y veremos si hay un pequeño repunte. Sería normal porque hay mucha más gente afuera, esperemos que se normalice, igual hay mucha presión a nivel político, entre el gobierno y la oposición, porque la economía preocupa mucho. La crisis sería peor que la del 2008".

La incertidumbre deportiva

La cuarentena decretada por el gobierno español ha hecho que los clubes deban acercar a los jugadores actividades para realizar en sus domicilios, tal como también sucede en nuestro país. Sobre esta cuestión, Quirelli señaló que "Por el tema de la cuarentena, si bien seguimos en contacto con los jugadores, en lo deportivo ya estábamos en el final de la temporada, no teníamos nada para pelear, y sinceramente, si bien hacemos charlas ya pensando en lo que viene. Cuando se desató todo esto nos dimos cuenta que era muy dificil que continúe el torneo. Nos preocupamos por otras situaciones, si bien estamos en contacto, la preocupación es por situaciones personales más que por el rugby en sí. Ahora hay diferentes escenarios, en septiembre es cuando arranca la temporada, pero no hay certeza que empiece".

2452020 f3 falu quirelli españa la vila.jpg Primero fue jugador, luego entrenador y ahora director deportivo. Prensa Rugby La Vila

En cuanto a la posible vuelta del rugby comentó que "realmente no sabemos que puede pasar, hay diferentes escenarios planteados, que puede ser diciembre o hasta el año que viene. Veremos que sucede con los otros deportes, como el caso del fútbol, que pasa con Australia y Nueva Zelanda si arrancan la liga de rugby. Estamos un poquito en el aire en ese sentido".

"Los jugadores se siguieron entrenando como pudieron porque nos agarró muy de golpe la cuarentena, algunos tenían cosas en sus casas y otros nada. En mi caso vivo en un edificio, subía y bajaba escaleras como un loco, y más que flexiones no podías hacer. Ahora iniciamos una liga interna por kilómetros, por categorías, corriendo y en bicicleta, pero no con resultados deportivos, sino con el sentido de mantenerlos bien físicamente" sostuvo Falu Quirelli quien desde hace doce años se encuentra vinculado al Club de Rugby La Vila.

Por úlitimo, Falu Quirelli, de pasado Gitano, comentó que "nosotros este año estuvimos en división de honor B, el año pasado descendimos, y la verdad es que estamos enfocados en un proyecto a largo plazo, luego de haber jugado a un gran nivel, el tema económico está estancado. Hay otros clubes que traen muchos jugadores extranjeros, y a nosotros ahora no nos da para eso. Descendimos y cambiamos un poquito lo que es la política del club, ya que queremos formar más jugadores de aquí de la casa".