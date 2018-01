El santafesino que sueña con jugar el Mundial y llegar a la NBA

Es uno de los jóvenes con más proyección en el ámbito de la Asociación Santafesina de básquet . En poco tiempo pasó de dejar el fútbol a convertirse en uno de los valores a seguir en la camada 2002 de la Selección Argentina , que en junio disputará el Mundial en la capital de la provincia y Rosario.





Es así como Juan Fernández intensifica su preparación para llegar entonado al 20 de enero, cuando éste se sume al en Buenos Aires antes de participar del certamen internacional U16 International Tournament en Turquía.





En diálogo con Uno Santa Fe, contó los detalles de una nueva convocatoria: "Primero recibí un correo y luego me avisaron con todos los detalles que estaba entre los 12 que viajarán a Turquía. Desde 2016 venimos teniendo en todo el país concentraciones con 20 o más chicos y esto es un premio que voy a tratar de aprovechar".





El joven santafesino sabe que "está difícil pero, no es imposible quedar entre los 12 que jugará el Mundial. En este torneo creo que voy a jugar más como interno, no se si será de cinco o de cuatro, seguramente eso lo vamos a trabajar en los días previos al torneo cuando nos juntemos en Buenos Aires . En mi posición hay varios chicos que van a pelear un lugar y que tienen como yo las ganas de integrar el equipo en el Mundial. Soy consciente que va a ser difícil, pero no imposible".





Para aquellos que no lo conocen, la historia de Fernández es muy particular y el protagonista se encarga de contarlo: "Empecé jugando al fútbol a los 6 años y lo hice hasta los 13 como marcador central en Gimnasia de Ciudadela. Estaba un poco cansado, en el fútbol no hay convocatorias ni selecciones como pasa en el básquet y dejé un tiempo. Los que me veían alto me decían que me incline por el básquet y un día fui a ver a Unión y me terminó de gustar".





Juan Fernández.jpg Gentileza / Marca Personal Radio





Y más adelante, profundizó: "Estoy desde 2015 en el club así que arranqué en U13 con Gustavo Eggel como entrenador que me ayudó mucho. Después también lo tuve a Renzo (Giunta). El año pasado además de jugar el Argentino U15 en Santa Fe, también por suerte salimos campeones con U17 y en U15 terminamos segundos".





Ya muchos equipos del país lo siguen de cerca, uno de ellos, Peñarol del Mar del Plata, lo invitó incluso a los entrenamientos: "Leo Gutiérrez se comunicó con mi familia y estuve a fin de año unos días entrenando con ellos. Por ahora voy a seguir en Unión, más adelante veré que hago".









El hijo de Daniel y Fernanda, además de ser hermano de Trinidad, pasó a tercer año de la Escuela Nuestra Señora de Luján, donde reconoció que "se hizo difícil por algunos viajes y concentraciones, pero por suerte pude pasar de año". No hubo descanso en el amanecer de 2018, ya que el interno cumple una rutina que le envió la CABB antes de unirse con sus compañeros. Es así que debe ejercitar movimientos de desplazamiento, lanzamientos por posiciones estático y en movimiento, además de profundizar con pesas en su tonicidad muscular.





Fernández sabe que está dando sus primeros pasos y no duda al afirmar: "Mi sueño es llegar a la NBA y ser parte de esa competencia. Veo muchos juegos semanalmente y admiro la capacidad y lectura de LeBron James, el crecimiento del griego Antetokuonmpo, el trabajo de Kevin Love. También me gusta el mexicano Gustavo Ayon. No me fijo en algún jugador en especial, sino en distintos que pueden hacer muchas cosas dentro de una cancha".