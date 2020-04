El Súper TC2000 se prepara para volver a las pistas

El Súper TC2000 confeccionó un protocolo sanitario y ya está lista para el regreso a la actividad en Argentina.

Mientras los autos continúan con el largo y obligado descanso por la cuarentena obligatoria, el Súper TC2000 no detuvo su trabajo. Y pese a no escucharse los motores y los pilotos no se someten a máxima velocidad, la categoría más tecnológica de la región no bajó los brazos y trabajó para ordenar el regreso a las pistas.

Sin pausas, el Súper TC2000 organizó un trabajo en conjunto con diversas áreas y tiene todo listo para volver a la acción. “Estamos en permanente contacto con los equipos planificando el posible inicio de campeonato”, manifestó Francisco Aldinio, presidente de AutoSport, que tiene a su cargo el destino del Súper TC2000, como así también del TC2000 y la Fórmula 2.0. “Estamos trabajando para volver no bien estén dadas las condiciones y cuando lo indiquen las autoridades nacionales, provinciales, de deportes y de sanidad”, destacó.

De hecho, el Súper TC2000 confeccionó un protocolo sanitario con el objetivo de maximizar las medidas sanitarias y las acciones responsables individuales. El protocolo sanitario fue elaborado de acuerdo a las medidas sanitarias recomendadas por organismos nacionales e internacionales acerca del Covid-19 y compartido por el equipo de infectología de Medicus, liderado por el Dr. Alberto Lambierto.

Más detalles

El documento establece una serie de cuidados a quienes habiten el autódromo durante las jornadas de competencia. Desde la salida desde donde reside, como también con la desinfección previa, durante y posterior a la actividad.

“No es lo mismo el automovilismo, con un piloto dentro de un auto, que un partido de fútbol o de rugby. En este caso hay que poner el foco en el backstage de la actividad, con los cuidados en los boxes y en los equipos”, explicó el doctor Daniel Pryluka, integrante de dicho cuerpo de infectología.

“Hay que evitar de contactarse con otras personas, mantener el distanciamiento social aunque se desarrolle la actividad. Lavarse las manos regularmente y utilizar protecciones con tapabocas y máscaras. La higiene del lugar, el lugar y distribución de los alimentos y la zona de los auxiliares deben sumarse a los cuidados del uso de la ropa, la de calle y la que se usa en el autódromo por ejemplo”, agregó el especialista.

Al margen del control de termo escaneado a cada persona que ingrese al predio, también se indagará sobre lugares que asistió y consultas sobre síntomas que se vinculan con el Coronavirus. El protocolo establece que sólo puede haber grupos reducidos y con el respeto del distanciamiento social mínimo de dos metros entre cada integrante, que deberá estar provisto de guantes, barbijo y máscara.

3042020 f2 super tc2000 protocolo de competencia.jpg El Súper TC2000 es la categoría más tecnológica de Sudamérica. Prensa Súper TC2000

Además

El Súper TC2000 aún no abrió la temporada 2020, que generó mucha expectativa por dos razones: el estreno de los autos de nueva configuración, con mayor carga aerodinámica, lo que posibilita una mayor velocidad en curva y un mejor performance, como así también la llegada del ex piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, que se sumó a las filas del equipo Toyota Gazoo Racing.

Dentro del ecosistema del Súper TC2000, unas 2000 familias dependen económicamente de la actividad. Y más allá del extenso y minucioso protocolo de sanidad por parte del Súper TC2000, que limita la cantidad de personas tanto en los equipos como en el resto de las áreas, también se suma la disposición que llegue desde la Federación Internacional del Automóvil (FIA), a través de la Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA), como así también lo elaborado entre la Asociación Argentina de Volantes (AAV), junto con el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de la Ciudad de Buenos Aires.

“Vamos a realizar 12 fechas de nuestro calendario. Las que ya no se corrieron se reprogramarán. Claramente que cuándo comencemos lo haremos sin público. Dónde y cómo se corra dependerá de cada momento. No es lo mismo iniciar en junio o en julio que en septiembre o en octubre”, explicó Aldinio. La idea sería que en caso de reanudarse la actividad, el campeonato finalice en diciembre.

Claro que la situación que padece el Súper TC2000 es idéntica al resto de las categorías. Allí el ACA tendrá un papel fundamental en la reorganización de los calendarios. Habrá una mesa de diálogo con el Turismo Carretera, que también mantiene conversaciones con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, para definir fechas en cuanto se otorgue el permiso. No se descartan fechas fuera de los fines de semana, como es tradicional para la actividad.