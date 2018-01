El Tate buscará recuperar la memoria en Santiago del Estero

Unión buscará recuperar la memoria, luego de haber sufrido dos derrotas al hilo, cuando este jueves visite al colista Independiente de Santiago del Estero. El encuentro, correspondiente a la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol, arrancará a las 22, se disputará en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, será controlado por Oscar Martinetto y Héctor Wasinger, y se podrá ver por Facebook Live La Liga Argentina Contenidos.





Posiciones: Independiente está último en la Conferencia Norte (1-4), mientras que Unión marcha quinto con récord 3-4.

Rachas: El equipo de Montenegro viene de ganarle a Villa San Martín la fecha pasada. El Tatengue cosecha dos derrotas ante Asociación Mitre y Talleres.

El número: Independiente está segundo en puntos de ataque rápido (10,6). Willie Readus está décimo en eficiencia (20,3) y quinto en rebotes (10,4). Bakari Copeland es el décimo goleador (17,1). Alejandro Spalla está sexto en porcentaje de dobles (64%).

Unión es el cuarto mejor ataque (81,4), pero también es la segunda peor defensa (83,8). Está cuarto en tapas (2,5) y tercero en puntos en la pintura (38,0). James Cambronne está segundo en porcentaje de dobles (69%).

El dato: Guillermo Aliende y Alejandro Reinick, actuales jugadores de Independiente, vistieron la camiseta de Unión de Santa Fe.

Antecedentes: Ya se enfrentaron una vez en esta Segunda Fase, con victoria para Unión por 84 a 77.

Parte Médico: Los dos planteles llegan en condiciones para el juego de esta noche.

Se dijo: "Estoy bien y cómodo. Me encontré con un grupo humano muy bueno, con jugadores que conocía de haber jugado en contra, es un equipo con muchos nombres y eso me hizo más fácil la adaptación. El entrenador me pidió que ordene un poco el juego, que con mi ingreso aporte algo de mi experiencia en esa función. Sabemos que estamos en una posición incómoda porque creo que el equipo se armó para pelear más arriba, pero día a día estamos trabajando en los aspectos defensivos y ofensivos. El gran problema es que por haber perdido tantas veces, la cabeza de los jugadores está anímicamente un poco baja, hay que creer nuevamente en nosotros, el básquet va a venir solo, para empezar a ganar partidos y salir del fondo de la tabla", Damián Palacios (Independiente).





Se dijo: "No pudimos sumar ninguna victoria y estamos con ganas de revertir esto ante Independiente. Trabajamos, además de algunos aspectos puntuales, en el factor anímico por sobre todas las cosas, para que los jugadores sepan que esto se puede dar vuelta. Tato (Torre) tuvo un golpe de calor durante el juego, incluso dos veces vomitó; en cuanto a Andrés (Mariani) tiene un leve esguince de tobillo y vamos a probar en los entrenamientos que faltan para saber si lo vamos a poder contar".