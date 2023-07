El TC2000 afronta la Semana de la Velocidad en La Rioja

El piloto de Río Cuarto, Córdoba, Facundo Marques, expresó que "será mi primera carrera en La Rioja con el TC2000. En la previa me dedique a sumar horas de simulador lo que me permitió tener las primeras referencias. No es un circuito sencillo. Es muy técnico con muchas curvas y pienso que hay que tener mucho cuidado como encaras una curva para no perder tiempo en la siguiente. Creo que será clave tener un buen balance en el auto y estar concentrado el ciento por ciento”.

El cordobés viene de ganar la carrera 1 de San Nicolás anticipó que "no será fácil el sobrepaso porque ir atrás de otro auto, te hará perder carga aerodinámica. Sin embargo, creo que la buena activación del ‘push to pass’ será muy importante para generar maniobras de superación tanto en la recta principal como en la opuesta”.

Luis José Di Palma, piloto oriundo de Arrecifes, analizó el circuito y el desafío que tiene con el Fiat Cronos. "La verdad parece que fue ayer y pasaron ni más ni menos que 13 años de la última vez que corrí en La Rioja. Es una plaza que merece estar todos los años en el calendario, es un trazado muy lindo y convocante para el público fierrero. Estoy feliz de volver, en este caso con el Fiat Cronos del equipo Octanos Competición”.

Luego de las primeras seis rondas del campeonato, Franco Vivian (Chevrolet Cruze) de Buenos Aires lidera la clasificación con 165 puntos; escoltado por el vigente campeón, el tandileño Leonel Pernía (Renault Fluence), con 161.

A continuación, la columna de Chubut Ignacio Montenegro (Renault Fluence), con 156 unidades; Facundo Ardusso (Honda Civic), de Santa Fe, con 139; Facundo Marques (Renault Fluence) de Córdoba, con 117; Mendoza Julián Santero (Toyota Corolla), 107; y Bernardo Llaver (Honda Civic), 61; más Facundo Aldrighetti (Toyota Corolla), de Río Negro, 45.