El TC2000 va por la segunda

Este fin de semana el Autódromo de Concepción del Uruguay será la sede de la segunda fecha del Campeonato Argentino del TC2000. Será el gran premio Malvinas Argentina de la potente categoría que significa el paso previo al Súper TC2000.

Llega a la ciudad entrerriana ubicada a 270 kilómetros de Paraná, con la presencia del Turismo Pista Clases 1, 2 y 3, autos de tipo turismo que dan buenos espectáculos. El líder del certamen; Mariano Pernia, llegará al circuito entrerriano con 30 kilos sobre su Renault Fluence del Ambrogio Racing. El escolta del torneo, Martín Chialvo, cargará con 25 kilos, mientras que Marcelo Ciarrocchi lo hará con 20.

Tras su paso por Alta Gracia, en donde Marcelo Ciarrocchi logró victoria con el Citroen C4 Lounge, el TC2000 pone todas sus miradas en el autódromo de la Histórica, para hacer frente a la segunda fecha del calendario. Los valores de las entradas en puerta del circuito serán de $200 generales y $400 boxes.





30318 f2 tc2000.jpg







El sábado 31 de marzo se realizarán pruebas, calificaciones y series.Los entrenamientos serán de 9 a 9.30, para el grupo B, y de 9.35 a 10.05, para el grupo A, mientras que de 11.20 a 11.50, y de 11.55 a 12.25, será la segunda tanda de ensayos. La clasificación será de 15 a 15.10 para el grupo B, y de 15.13 a 15.23, para los autos del grupo A. A las 16, está previsto el sprint a 11 vueltas ó un máximo de 25 minutos.

El domingo 1 de abril ya temprano comenzarán a realizarse las finales de todas las categorías extendiéndose hasta pasado el mediodía. De 8.30 a 8.45, será la prueba de tanque llenos, para luego, dar lugar a la final de la clase 1 del Turismo Pista, que dará lugar a las 9, a 13 vueltas. A las 10, será la final de la Clase 2, a 15 vueltas, y a las 11, la de la Clase 3. A las 12.10, será la carrera final del TC2000, a 24 vueltas, ó un máximo de 45 minutos.

El ganador de la primera prueba del año, Marcelo Ciarrocchi, destacó que "Tanto yo como mi equipo, nos preparamos para esta fecha con la misma intensidad con la que lo hicimos de cara a la cita en Alta Gracia. Concepción del Uruguay no es una fecha ni que me gusta ni que me disgusta, la tomo como una más en el calendario y buscaremos dar lo mejor de nosotros allí".





30318 f3 tc2000.jpg







"El Citroën C4 Louge nació bien, de la mano de un gran equipo. Creo que hay equipos de gran nivel en el automovilismo argentino y sin dudas yo creo que me toca estar en uno de ellos" concluyó el piloto cordobés.

El campeonato de TC2000, tiene puntero a Mariano Pernía (Renault Fluence) con 47 unidades, seguido por el marcosjuarense Martín Chialvo (Ford Focus) con 46, Marcelo Ciarrocchi (Citroen C4) con 40, el joven pinamarense Hernán Palazzo (Citroen C4) con 37 y el mendocino Jorge Vitar (Chevrolet Cruze) con 29.