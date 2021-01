El Tijuana de Guede logró un gran triunfo ante Puebla

En Tijuana, que con el triunfo llegó a los 5 puntos, jugó el argentino David Barbona (ex Nueva Chicago, Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán y Racing Club) y no estuvo por una molestia física su compatriota Julián Velázquez (ex Independiente).

Puebla (4), por su parte, que cedió el invicto en el torneo y es dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, tuvo en la defensa al correntino Juan Pablo Segovia (ex Lanús, Atlanta y Los Andes).

En el otro encuentro no hubo argentinos y Santos Laguna, líder con 7 puntos, empató como visitante ante Mazatlán (4) 0 a 0.

La fecha en México había comenzado ayer con el triunfo de Atlético San Luis, con dos goles del argentino Nicolás Ibáñez y otro de su compatriota Ramiro González, sobre Chivas de Guadalajara por 3-1.

La tercera fecha del torneo Clausura continuará de acuerdo a la siguiente programación:

. Hoy:

. A las 22: Atlas-Tigres UANL.

. Mañana:

. A las 0.05: América-Juárez.

. A las 15: Toluca-Necaxa.

. A las 22: Querétaro-Pumas UNAM.

. Martes:

. A las 0.05: Pachuca-Cruz Azul.

. El partido que debían jugar este fin de semana Monterrey y León fue pospuesto debido a varios casos positivos en coronavirus en los Rayados de Monterrey.

. Posiciones:

Santos Laguna 7 puntos; Monterrey 6; Tijuana 5; Pumas UNAM, Toluca, Puebla y Mazatlán 4; Necaxa, Tigres UANL, Querétaro, América y Atlético San Luis 3; Chivas de Guadalajara, Pachuca y Juárez 2; León1; Cruz Azul y Atlas 0.