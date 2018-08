El TN llega a Termas de Río Hondo

Este fin de semana en el excelente circuito internacional ubicado en las Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, se disputará la séptima fecha del Turismo Nacional. Se trata de la categoría más federal de nuestro país, que en la jornada de viernes tuvo los primeros ensayos para la Clase 2, pero que este sábado tendrá en pista a la Clase 3 y la Fórmula Renault Plus.





En la víspera se realizó la presentación oficial de la prueba en el sector vip institucional del Turismo Nacional en el circuito santiagueño, la cual fue encabezada por Hugo Paoletti, presidente de Apat; Héctor Farina, administrador responsable del circuito, y los pilotos Maximiliano Bestani, Jonatan Castellano, Matías Muñoz Marchesi, Juan Ortega, José Manuel Urcera y Fabián Yannantuoni.





El santafesino Fabián de Capitán Bermúdez, Yannantuoni, señaló que "ganamos con otro modelo de Peugeot, y hoy estamos con el Peugeot 408 en camino de desarrollo, siempre con optimismo y con ganas de seguir progresando. Puede ser la segunda mitad del año el punto de partida para resultados mejores de los obtenidos hasta el momento".





En los ensayos desarrollados en la jornada de viernes, el volante de Moreno, Nicolás Posco con un Kinetic del equipo de Ale Bucci Racing , registró el mejor tiempo tras cronometrar 1m58s421/1000, postergando por 0s553 al debutante Esteban Cistola, mientras que Gastón Grasso se ubicó en tercer puesto. Por su parte, el doctor Miguel Ciaurro, piloto oriundo de nuestra capital, con un Gol Trend, ocupó la cuarta colocación a 0s736, seguiddo por el tucumano Maximiliano Bestani (Clio), el chaqueño Andrés Gómez Luna (Kinetic) y el otro chaqueño Fernando Ayala (Clio).





En la presente jornada de sábado, la actividad se pondrá en marcha a las 13.30, con las series clasificatorias. Nicolás Posco, Miguel Ciaurro y Fernando Ayala completarán las primeras posiciones de la primera serie. A las 14, Esteban Cistola largará en la primera posición de la segunda serie, seguido inmediatamente por Maximiliano Bestani y Juan Ortega; mientras que Gastón Grasso, Andrés Gómez Luna y Juan Martín Eluchans partirán en las principales posiciones de la tercera serie, a las 14.30 horas.





En el caso de la clase 3, durante la mañana habrá entrenamientos libres, pero a la tarde, de 15 a 15.50, será el turno de la clasificación, mientras que de 16 a 16.25, lo hará la Fórmula Renault Plus. El cronograma del domingo dispone de 8.45 a 9.10, clasificación de la Fórmula Renault Plus; 11.30, la final de la Renault Plus a 12 vueltas ó 30 minutos; a las 12.30, a 16 giros será la final de la Clase 2, y a las 13.30, a 20 vueltas, la final de la Clase 3.