El Top 9 del Regional del Litoral comienza con el clásico en la autopista

La revancha entre los Gitanos y los Tricolores se disputará el 20 de mayo en Sauce Viejo en cumplimiento de la 10° fecha, y también será el cotejo entre Estudiantes de Paraná y el Paraná Rowing Club, en esta oportunidad en la sección central del Parque Urquiza.La primera fecha se completará con los cruces entre Universitario de Rosario con Gimnasia y Esgrima, y Old Resian con Duendes, quedando libre, Jockey Club de Rosario.

El formato de competencia es de dos ruedas todos contra todos, quedando libre un equipo por fecha. Luego de esas 18 jornadas, los cuatro equipos que sumen mayor cantidad de puntos disputarán las semifinales.

Universitario.jpg Universitario debutará el 4 de marzo en Segunda División ante Jockey (VT), y Cha Roga el 18 frente al representativo de San Nicolás. UNO Santa Fe

De acuerdo a lo que una fuente del interuniones le explicó a UNO Santa Fe, la fase clasificatoria tendrá su última fecha el 22 de julio de 2023, y posteriormente habrá una ventana de descanso, y llegarán las semifinales, el sábado 5 de agosto, y la gran final, estaría pautada para el sábado 12 de agosto.

El fixture de la primera fase del Top 9 es el siguiente: 1° fecha (4/3): Rowing con Estudiantes, Old Resian con Duendes, CRAI con Santa Fe RC y Universitario con Gimnasia, libre: Jockey; 2° fecha (11/3): Estudiantes con CRAI, Gimnasia con Rowing, Santa Fe Rugby con Old Resian, Duendes con Jockey, libre Universitario; 3° fecha (18/3) Old Resian con Estudiantes, Rowing con Universitario, Jockey con Santa Fe Rugby y CRAI con Gimnasia y Esgrima, libre Duendes; 4° fecha (25/3); Estudiantes con Jockey, Universitario con CRAI, Gimnasia y Esgrima con Old Resian y Santa Fe Rugby con Duendes, libre Rowing; 5° fecha (1/4): Duendes con Estudiantes, CRAI con Rowing, Jockey con Gimnasia y Old Resian con Universitario, libre Santa Fe Rugby;

Posteriormente, 6° fecha (15/4): Estudiantes con Santa Fe Rugby, Rowing con Old Resian, Universitario con Jockey y Gimnasia con Duendes, libre CRAI; 7° fecha (22/4): Jockey con Rowing, Santa Fe Rugby con Gimnasia, Duendes con Universitario y Old Resian con CRAI, libre Estudiantes; 8° fecha (6/5): Rowing con Duendes, Gimnasia con Estudiantes, CRAI con Jockey y Universitario con Santa Fe Rugby, libre Old Resian; 9° fecha (13/5): Estudiantes con Universitario, Santa Fe Rugby con Rowing, Duendes con CRAI y Jockey con Old Resian, libre GER.

En Segunda División, en representación de la Unión Santafesina de Rugby competirán CRAR de Rafaela, Alma Juniors de Esperanza, La Salle Jobson, y Universitario de Santa Fe. En la primera fecha a disputarse el 4 de marzo, jugarán Tilcara con CRAR de Rafaela, Provincial con Alma Juniors de Esperanza, La Salle Jobson con Caranchos, Universitario de Santa Fe con Jockey de Venado Tuerto, quedando libre Logaritmo.

En cuanto a la Tercera División que contará con la participación de Cha Roga, Querandí y Brown de San Vicente se pondrá en marcha el sábado 18 de marzo. En la primera fecha jugarán Cha Roga con Regatas & Belgrano de San Nicolás, Querandí con CUCU de Concepción del Uruguay, Almirante Brown de San Vicente con Los Pampas de Rufino, quedando libre Gimnasia y Esgrima de Pergamino. Son siete clubes que jugarán dos rondas de todos contra todos, finalizando el 15 de julio.