El Torneo del Interior quedó en Rosario

En una final muy atractiva, GER impuso su juego para conquistar por primera vez el Torneo del Interior. Se impuso sobre Marista por 30 a 20, como local en la “Bombonerita del Parque”.

A los 2’ Emiliano Sonsini adelantaba a los locales apoyando en el ingoal de Marista tras una muy buena jugada colectiva. Pero rápidamente reacciono el conjunto visitante para igualar el partido por intermedio de Agustín Gómez.

Gimnasia tuvo paciencia para trabajar el trámite del encuentro y con tries de Andrés Speziali y Franco Palillo, más las conversiones de Teo Castiglioni, se fue al descanso arriba por 24 a 10.

El inicio del segundo tiempo mostró mejor a los mendocinos, que con una buena labor de sus delanteros, consiguieron acercarse en el marcador aprovechando la superioridad numérica tras las amonestaciones de Ferrerya y Palillo en el local.

Sin embargo el conjunto dirigido por Guillermo Blanco ajustó marcas y contuvo a su rival, y tras un penal convertido nuevamente por Castiglioni, cerroó el partido esperando el pitazo final para gritar campeón.

Sensaciones en la Bombonerita

Por primera vez en su historia, Gimnasia y Esgrima de Rosario logró conquistar el Torneo del Interior, con una campaña que coronó en su casa, derrotando 30-20 a Marista de Mendoza.

El capitán mens sana, Andres Speziali, dijo que “la alegría es inmensa. Darle un título al club es lo que soñé toda mi vida, además consagrándonos en un torneo tan prestigioso con los mejores equipos del interior”. "Ccoronamos con un título un proceso de varios años que llevamos adelante como grupo".

Por su parte, un histórico y referente de GER como Leonardo Senatore, remarcó que “hace varios años que el club viene siendo protagonista en distintos torneos con este grupo de jugadores. Si bien me sumé este año, se pudo conseguir este título que es muy importante para todos nosotros”. “Salir campeón en casa es lo máximo. Ojalá este logro nos sirva para estar en lo más alto del rugby nacional, que es lo que buscamos”.

Campeon2.jpg

Síntesis:

Gimnasia 30- Marista 20

Gimnasia y Esgrima: Santiago Gramajo (Tomas Leonori), Franco Palillo (Joaquín Horcada) y Tomás Vich (Marcos Acosta); Joaquín Ferreyra (Axel Fiore) y Ramiro Guraya; Marco Gentili (Leonardo Senatore), Maximiliano Gómez (Pedro Rodríguez) e Ignacio Villegas; Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Emiliano Sonsini, Luciano Fasoletti, Andrés Speziali (cap) (Tomás Morales) y Gerónimo Galli; Manuel Covella. Entrenador: Guillermo Blanco (h)

Marista RC: Germán Gudiño, (Alvaro Llaver), Renzo Cornejo (cap( y Rafael Cardozo (Jesús Porro); Joaquín Tomba (Juan P. Tomba) y Martín Pérez Caffe (Patricio Sánchez); Gonzalo Sabatini (Fidel Lamy), Agustín Gómez y Juan González; Lucca Filizzola y Francisco Frugoli; Julián Hernández (Ignacio Suárez Lago), Alejo Videla (Bautista Filizzola), Maxi Filizzola y Matías Colomer; Santiago Dora. Entrenador: Francisco Diez

Primer tiempo: 2´ try Sonsini convertido por Castiglioni, 6´ try Gómez convertido por Filizzola, 20´ drop de Frugoli, 25´ try Speziali convertido por Castiglioni, 40´ penal Castiglioni, 44´ try Palillo convertido por Castiglioni.

Segundo tiempo: 8´ penal Castigloni, 10´ penal Filizzola, 20´ amarilla Rodríguez (G), 21´ amarilla Palillo (G), 22´ try penal (Marista), y 39´ penal Castiglioni.