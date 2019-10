El Torneo Nivelatorio de hockey busca ponerse al día

Si las condiciones climáticas lo permiten, durante toda la semana habrá actividad en el hockey local. La acción se pondrá en marcha este martes 8 de octubre con el Torneo Nivelatorio que organiza la Asociación Santafesina.

En cumplimiento de la fecha 5, a las 21.30, en el sintético ubicado en Aristóbulo del Valle al 10.000, Banco Provincial se medirá con Santa Fe Rugby Club. El pasado fin de semana, en uno cotejo adelantado, correspondiente a la fecha 9, en el sintético de agua, El Quillá B derrotó a Argentino de San Carlos por 2 a 0.

La novena jornada se completará el próximo sábado 12 con los siguientes cruces: CRAR con Colón de Santa Fe, CRAI con El Quillá, y Atlético Franck con Alma Juniors de Esperanza, este último cotejo se desarrollará el viernes 11, a las 21.15. Vale recordar que ya lo habían jugado, y resultó triunfo de Santa Fe Rugby sobre Universitario 5 a 2.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: El Quillá 24, CRAI 22, Banco Provincial y Santa Fe Rugby 18, Universitario 16, La Salle Jobson 14, CRAR 12, Alma Juniors de Esperanza 9, Colón de Santa Fe y El Quillá B 6, Argentino de San Carlos y Atlético Franck 0.

El jueves 10, por la fecha 6, a las 17, en Sauce Viejo, jugarán en Sub 16, Santa Fe Rugby con El Quillá, mientras que por la fecha 9, en Esperanza, jugarán Atlético Franck con Alma Juniors, en Sub 12 (19), Sub 14 (20) y Sub 16 (21). El viernes 11, en Sub 18, a las 20, lo harán Franck con Alma Juniors.

Más información

En Mamis Hockey se concretó la la segunda fecha de la segunda fase. En Los Molinos, por la copa de Oro, Cromo venció a Unión de Santa Fe 4 a 1, mientras que en Esperanza, Uni Azul empató 2 a 2 con CRAR Verde. Las posiciones quedaron así: Cromo 6, CRAR Verde 4, Uni Azul 1, CRAR Blanco y Unión de Santa Fe 0.

En la copa de Plata, Colón de Santa Fe derrotó a Universitario Negro 2 a 0, y Querandí RC a Ferro Azul por 4 a 0. La tabla de posiciones quedó de este modo: Colón de Santa Fe 6, Querandí RC y Ferro Azul 3, Vuelta del Paraguayo y Uni Negro 0. Por la copa de Bronce, CEC venció a Gimnasia y Esgrima 3 a 0, y Alma Juniors a Apoc 7 a 0. La tabla de colocaciones quedó así: Alma Juniors 6; Utedyc, Centro Ex Cadetes Liceo Militar Belgrano y Banco Nación de Sauce Viejo 3, Gimnasia y Esgrima y Apoc 0.

En la segunda ronda del Torneo Promocional, en cancha de Banco Provincial, por la primera fecha, Unión de Santa Fe le ganó a Centro Ex Cadetes Liceo Militar Belgrano por 4 a 0, mientras que la segunda fecha tendrá el cruce entre Libertad de San Jerónimo Norte con Centro Ex Cadetes Liceo Militar Belgrano.

En el Torneo de Segunda División Popi Iturraspe, se jugó la cuarta fecha de la segunda rueda, en el cual Santa Fe Rugby venció a Banco Provincial por 2 a 1, y La Salle Jobson hizo lo propio con Universitario por 4 a 0.

La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Santa Fe Rugby 7, La Salle Jobson 6, Jocketas 5, Banco Provincial 1 y Universitario de Santa Fe 0. En la próxima fecha a realizarse el 19 de octubre se medirán: Unversitario con Banco y La Salle Jobson con Jocketas.