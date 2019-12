El Torneo Oficial 2020 viene con modificaciones

Con mucha adrenalina y expectativas para la mayoría de los participantes, el Torneo Oficial tuvo en este 2019 condimentos interesantes, abajo y arriba.

Desde la situación de Colón (SJ), que tardó hasta la última fecha para meterse en semifinales y después llegó a la definición; hasta Rivadavia B que parecía condenado, zafó del descenso directo pero después perdió su lugar en el cuadrangular repechaje.

Por eso el sistema en dos niveles siempre trae situaciones importantes, aunque la edición 2020 sufrirá modificaciones de acuerdo a la votación de los delegados en la última Asamblea Anual de la Asociación Santafesina.

Los 10 equipos agrupados en la A1 jugarán todos contra todos a dos ruedas (18 partidos).

Los cuatro mejores cruzarán en semifinales (1 vs 4 y 2 vs 3), al mejor de tres, para armar la definición. Eso no cambiará como tampoco los ubicados en los puestos 9 y 10 (descenderán a la A1).

Lo que se eliminarán serán los playoffs reclasificatorios de la A1 (5 vs 8 y 6 vs 7) y los cruces de la A2 para llegar a ese cuadrangular repechaje (3 vs 6 y 4 vs 5).

De esta manera, el quinto y sexto de la A1 finalizarán su participación en la edición 2020, los dos mejores de la A2 ascenderán como viene sucediendo pero el tercero y cuarto del ascenso irán directamente a ese mini certamen con el séptimo y octavo de la A1.