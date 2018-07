El Turismo Carretera ya se vive en Rafaela

En el Complejo del Viejo Mercado de la ciudad de Rafaela, se realizó la presentación oficial de la Carrera del Millón, en el marco de la 8° fecha del Turismo Carretera, que se llevará a cabo en el óvalo de la velocidad.

La reunión con la prensa fue encabezada por el intendente Luis Castellano; los dirigentes de Atlético Rafaela, Eduardo Gays y Daniel Ricotti, Fernando Muriel en representación del gobierno provincial, y Roberto Argento gerente de la ACTC.

No faltaron los pilotos que serán protagonistas el fin de semana en la Perla del Oeste, como el santafesino Facundo Ardusso , el rafaelino Nicolás González y Juan Marcos Angelini. El volante de Las Parejas sostuvo que "vengo para ganar después de lo ocurrido el año pasado, cuando el triunfo se me escapó por muy poco; esa vez me llevé el premio del tercer puesto, pero ahora quiero ganar el millón".