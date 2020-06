El vóley comienza tener acción en los clubes santafesinos

Con el acompañamiento de la Federación Santafesina de Vóley se realizaron las pertinentes presentaciones de los protocolos ante la secretaría de deportes de la provincia de Santa Fe para la reactivación de la misma. Eso trajo sus frutos porque fue analizado y en muchas municipalidades y comunidades aprobado.

En la presente semana, y tras el decreto del gobernador Omar Perotti, y el visto bueno de la secretaría de deportes, la práctica de la actividad del vóley se volvió a ver en diferentes entidades de la provincia de Santa Fe, no así en la ciudad capital, ya que el municipio no estaría dando el visto bueno, y la demora preocupa a los clubes locales. No se trata de la vuelta del vóley sino que es el regreso a los ensayos.

En muchas ciudades y localidades de la provincia de Santa Fe se comenzaron los entrenamientos. Se trata de prácticas individuales, osea el regreso de la actividad deportiva de un club, con lo cual hay que dejar en claro que no volvió el vóley como deporte, pero es un gran paso. Pero si prácticas deportivas.

De acuerdo a un relevamiento efectuado en las últimas horas, regresaron a las prácticas Libertad de Sunchales, Wheelwright en el departamento General López, San Guillermo en el departamento San Cristóbal y Unión en la ciudad de Esperanza, Jorge Newbery de Gálvez en el departamento San Jerónimo.

1162020 f002 regreso de prácticas de vóley.jpg En Libertad de Sunchales el vóley tuvo su regreso. Prensa FSV

En el caso de la ciudad de Rosario, tiene todo aprobado, y es muy probable que en las próximas horas estén haciendo la última reunión de clubes para el lunes 15 comenzaron con la actividad. Solamente se podrán retomar las actividades de las categorías a partir de Sub 16, por lo cual las correspondientes a mini vóleibol, sub 12 y sub 14 aún no están previstas su retorno.

Para comenzar con los ensayos se tuvo en cuenta el protocolo elaborado por la Federación Santafesina de Vóleibol, presentando ante la secretaría de deportes provincial, y aprobado por la misma. También se basó en el decreto provincial autorizando el retorno a las prácticas, y el protocolo elaborado por el área de deportes federados de la Municipalidad de Rosario.

La Asociación de Vóleibol de Rosario consideró de fundamental importancia la lectura de todos los documentos enumerados, su comprensión, y el apego a las normativas establecidas, ya que de ello dependerá la continuidad de las actividades. Vale destacar que en la ciudad de Santa Fe por el momento, los organismos competentes del ámbito municipal, no han resuelto si se puede regresar o no a la actividad, algo que preocupa mucho a las autoridades de los clubes de la capital provincial ya que se ven en una desventaja deportiva.