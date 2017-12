El Youtuber campeón del mundo no lo dudó: "Fue el mejor año de mi vida"

Germán Johansen, jugador del seleccionado argentino de vóleibol y de River, aseguró que en 2017 coronó "el mejor año" de su vida, en el que se consagró campeón del Mundial Sub 23 en Egipto como jugador más valioso, y obtuvo el premio Olimpia de plata de la disciplina.





"Sin dudas, 2017 fue por lejos mi mejor año deportivo y de mi vida. No solo aprendí un montón dentro del vóley, profesionalmente, sino de otras cosas de la vida. Mucho fue gracias a (el entrenador, Julio) Velasco, quien me apoyó desde el inicio del año. Haber podido entrenar con la Selección mayor y estar en una Liga Mundial. Sumarle el oro en el Campeonato Mundial y cerrarlo con el Olimpia, completó un año increíble para mí".





El zurdo de 22 años y dos metros de estatura llamó la atención este año por su juego y porque tenía la particularidad de ser youtuber. "Mister Giordi" en las redes sociales , Johansen tenía miles de visitas en los videos del estilo del chileno Germán Garmendia (Soy Germán) o el español Rubén Gundersen (el Rubius) que empezó a subir sus materiales en 2014.





Por el momento, el voleibolista dejó Youtube y tiene otros planes. "Estoy haciendo un curso de stand up en el Paseo La Plaza, que es el centro del stand up, porque quiero hacer humor y crear contenidos de más calidad. La plataforma Youtube cambió y ya no es para mí, pero no descarto hacer teatro más adelante. Me encantaría llegar a un escenario", contó Germán, que está de vacaciones hasta el 3 de enero, cuando retome los entrenamientos con River.





"En realidad más que vacaciones es un receso que me viene muy bien para trabajar el físico y descansar la cabeza. Y hacer un pequeño "reset" para segunda parte de la Liga. En la primera parte no nos acompañaron los resultados con River pero vamos creciendo en juego. Confío en que tengamos mejores resultados y escalemos en la tabla", explicó Johansen, opuesto de River, que marcha último entre 11 equipos de la Liga Argentina 2017/18, liderada por Lomas.





Con respecto al Mundial Sub 23 de Egipto, donde Argentina logró por primera vez en su historia consagrarse con la medalla de oro en un torneo ecuménico de equipos, Johansen recordó que "ninguno tenía en la cabeza que íbamos a salir campeones" y que fue una experiencia que disfrutó desde el primer minuto. "El Mundial fue la mejor experiencia de mi vida, no sólo por haber salido campeón. Siempre me preocupo mucho por los resultados, por jugar bien, por estar físicamente bien, pero acá fuimos tranquilos. Ninguno tenía en la cabeza que íbamos a salir campeones porque no nos servía a nosotros. Trabajamos tanto y tan bien que no nos preocupamos. Íbamos partido a partido", expresó quien fue distinguido como el Jugador Más Valioso (MVP) del Mundial por la FIVB.