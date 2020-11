Elche no pùdo con Celta por la 9ª fecha en España

En Elche fueron titulares los futbolistas argentinos Iván Marcone (ex Lanús y Boca) y Lucas Boyé (ex River y Newell's), e ingresaron Juan Sánchez Miño (ex Independiente y Boca) y Emiliano Rigoni (ex Belgrano e Independiente), que se retiró con un golpe en el hombro derecho a los 15 minutos del segundo tiempo.