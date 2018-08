Emiliano Pucheta festejó en la FAB

En el estadio de la Federación Argentina de Box, ubicado en el barrio porteño de Almagro, el púgil santafesino Emiliano Pucheta derrotó por puntos al experimentado santiagueño Guillermo de Jesús Paz. El boxeador santafesino entrenado por Daniel Pucheta, en fallo unánime en pelea de semifondo, a un adversario muy experimentado, que actualmente se encuentra radicado en la localidad bonaerense de Florencio Varela.





La victoria del púgil de nuestro medio fue en determinación unánime, en 6 rounds, disputados en la categoría mediano. El árbitro fue Mario González, mientras que el jurado estuvo conformado por Néstor Savino, Javier Geido y Manuel Véliz.La tarjeta de Geido fue 59,5-55; Véliz, 58-56; y Savino; 60-54, todos para el litoraleño.





Fue una buena prueba para el santafesino, ya que venía de ganarle al cordobés Joaquín Lingua y a Fabián Leonardo Velardes, en ambos casos por nocaut, y al madrynense Jonathan Wilson Sánchez en decisión dividida. La única derrota fue en septiembre del año pasado ante el cordobés Alexis Rodolfo Veronesi en el polideportivo General Paz.





Puchetta fue calentando motores de a poco, se cuidó bien de la izquierda de Paz, que había conseguido su último triunfo en diciembre de 2015, ante el cordobés Alan Lúques Castillo. En el primer asalto Pucheta logró conectar con la izquierda y le hizo temblar las piernas al experimentado Paz. En el segundo logró meter un buen gancho abajo, priorizando la zona blanda de su rival. Tenía la iniciativa, los mejores golpes pero no terminaba de soltarse. El santiagueño hizo su pelea, aguantó muy bien, y respondió con su potente izquierda.





El duelo no conmovió mucho, ya que Pucheta no se decidía y el afincado en Varela siempre la hace complicada a cualquier rival. Metió un lindo recto, lo conmovió a Paz, y de a poco se fue animando el púgil de nuestra capital en el tercer asalto. En el cuarto round, Pucheta que venía siendo superior quería algo más, y no se conformaba. Siguió buscando y golpeando corto, y su rival se puso el chip de aguantador. Por momentos el combate se tornó aburrido, y por la baja performance de Paz, la cosa se tornó deslucida para el propio santafesino.





En el quinto round Paz siguió aguantando, Pucheta logró pegar sólido, su derecha comenzó a hacer mella en su rival, aunque no fue fácil de doblegar. En el último asalto, Paz se dedicó a aguantar, apostó a la fricción, y eso provocó un par de llamados de atención del árbitro. El santafesino logró llegar sobre su adversario, fue muy duro con su derecha, pero Paz lograba absorverlo bien. Siempre debió estar atento a la izquierda, Paz fue un digno rival, y la campana le puso punto final a un combate deslucido.





En uno de los combates complementarios, el bonaerense Luis Comunale (1-0, 1 K.O), debutante en los superligero, noqueó técnicamente en el 2° round al también bonaerense Daniel González. Por su parte, en el combate principal, el mendocino Javier Nicolás Chacón, (55,300, 26-4-1, 8 KO), séptimo argentino supergallo, noqueó técnicamente en el décimo asalto al puntano Claudio Echegaray (55,300, 21-2-1, 10 KO).