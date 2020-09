Emiliano Spataro seguirá en el Turismo Carretera con Ford

El bonaerense Emiliano Spataro tiene 257 participaciones en la categoría con cuatro triunfos, dos con Torino, uno con Chevrolet y con Dodge.

"Con el Gurí Martínez tengo todo muy avanzado, estaba esperando que saliera el comunicado de la CAF para viajar a Paraná a ajustar unas cosas y medirme la butaca" le dijo Emiliano Spataro a Vuelta Previa. También comentó que "sin dudas que me va a llevar un tiempito acomodarme al Ford, pero es parte del proyecto. Imaginate que ni llegué a acostumbrarme a Torino y ya cambié de marca".

image.png El Ford que dejó libre Mauricio Lambiris en Turismo Carretera, que pasará a ser manejado por Emiliano Spataro.

Explicó que "Tengo la necesidad de revertir la situación porque este año ha sido muy fiero, el equipo trabajó muchísimo pero no se dieron los resultados. Me quedaría conforme si somos competitivos o si tengo la chance de pelear por una carrera". Agregó que "Siempre se habló de que Ford es un auto muy impredecible para manejar, eso me da un poco de cagazo honestamente. Pero cuando vas a un equipo como el de del Gurí Martínez contás con un apoyo y experiencia de él que te tranquiliza"

"Cuando vi la oportunidad no lo pensé, correr con las cuatro marcas dentro del TC era un desafío muy lindo que tenía y ahora me queda el objetivo de ganar con las cuatro. Nadie quiere cambiar de equipo a mitad de temporada, uno cuando arranca un proyecto tiene el deseo de poder terminarla. En mi caso era una situación crítica y que me obligaba a cambiar. Por otro lado justo se liberó un Ford muy competitivo y que anduvo muy bien" finalizó Spataro que hasta principios de año integró el Renault Sport Team con el santafesino Facundo Ardusso.

Spataro, de 44 años, estaba a la espera del permiso de la ACTC porque ya competirá con Ford en la próxima fecha del Turismo Carretera en Buenos Aires del 2 al 4 de octubre.Spataro se encuentra en el lugar 25 del certamen que se reanudó en San Nicolás y suma 49,5 puntos, a 103 del nuevo líder Valentín Aguirre.